Nuevo León

Samuel García felicita a David Toscana por Premio Alfaguara 2026

El jurado destacó que El ejército ciego es una 'fábula oscura y poderosa' que se aleja del relato histórico convencional

  • 28
  • Enero
    2026

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, felicitó públicamente al escritor neoleonés David Toscana tras obtener el Premio Alfaguara de Novela 2026, uno de los galardones literarios más importantes en lengua española, por su obra El ejército ciego.

“Quiero felicitar con mucho gusto a David Toscana, escritor orgullosamente neoleonés, quien recibió en Madrid el Premio Alfaguara de Novela 2026 por su libro El ejército ciego. Todo un orgullo que pone en alto las letras de Nuevo León y de todo México”, expresó el mandatario estatal.

Un reconocimiento internacional

El Premio Alfaguara de Novela fue entregado en Madrid, donde el jurado destacó que El ejército ciego es una “fábula oscura y poderosa” que se aleja del relato histórico convencional para construir una lectura simbólica y casi mítica sobre la guerra, el poder y la resistencia.

La novela parte de un hecho ocurrido en el siglo XI, cuando Basilio II, emperador de Bizancio, ordenó cegar a 15 mil soldados búlgaros.

A partir de este episodio, Toscana crea una historia narrada en primera persona por Cosaro el Escriba, con un tono coral que mezcla testimonio, leyenda y humor negro.

El jurado la definió como “una gran épica para los vencidos”.

La voz del autor

Al recibir el galardón, Toscana señaló que no escribió la novela pensando directamente en el presente.

“Las novelas piensan por sí solas. Una vez que uno crea una alegoría y una historia, la novela va a hablar por sí misma”, afirmó.

El autor agregó que, aunque la obra se basa en un hecho ocurrido hace más de mil años, inevitablemente dialoga con la actualidad, al reflejar a las víctimas anónimas del poder autoritario, un fenómeno que se repite a lo largo de la historia.

Un jurado de alto nivel

El jurado del XXIX Premio Alfaguara de Novela estuvo integrado por Jorge Volpi, Agustina Bazterrica, Brenda Navarro, Camila Henríquez, Óscar López y Pilar Reyes.

Volpi, quien presidió el jurado, destacó la singularidad de la obra de Toscana y recordó la larga trayectoria del autor dentro de la literatura mexicana contemporánea.

Incluso evocó la histórica rivalidad literaria entre el llamado Grupo del Crack, surgido en la Ciudad de México, y el grupo El Panteón, creado en Monterrey y del que formó parte Toscana, subrayando que el escritor regiomontano ha construido “una de las obras más singulares y fascinantes de la lengua española” en las últimas tres décadas.

Orgullo neoleonés

David Toscana, nacido en Monterrey, es autor de novelas reconocidas como El peso de vivir en la tierra, El ejército iluminado, El último lector y Olegaroy.

G_rslxqWMAQ5o_K.jfif

Su obra ha sido traducida a 17 idiomas y ha recibido premios como el Xavier Villaurrutia, el Antonin Artaud, el Premio Colima, el Elena Poniatowska y el de la Bienal de Novela Mario Vargas Llosa.

Toscana consolida su lugar como una de las voces más relevantes de la literatura mexicana contemporánea y proyecta nuevamente a Nuevo León en el panorama cultural mundial.


