Notre Dame lidera turismo a un año de su reapertura

A doce meses de la solemne reapertura del 7 de diciembre de 2024, la catedral de Notre Dame se ha convertido en el sitio más visitado de la capital francesa, alcanzando los 11 millones de turistas y superando al Louvre y la Torre Eiffel.

El regreso del templo, devastado por el incendio de 2019, ha despertado un interés global que atrae a más de 30,000 personas cada día.

Un renacimiento que sorprende a visitantes

La restauración, que incluyó una profunda limpieza para eliminar residuos tóxicos y un nuevo sistema de iluminación, ha dejado un interior que los turistas califican de “espectacular”.

Visitantes españoles como María del Mar y Ana destacan que no se percibe rastro del fuego y celebran la atmósfera renovada y luminosa.

Acceso ágil y gratuito, clave del éxito

Notre Dame ofrece dos modalidades de entrada: reserva previa o fila en la explanada, ahora más rápida que en los primeros meses.

La gratuidad, mantenida pese a presiones políticas para cobrar acceso, ha sido un factor determinante para su popularidad, incluso frente a los elevados costos de restauración, 700 millones de euros financiados por el Estado francés.

Más visitas que la Torre Eiffel y el Louvre

Las cifras sitúan a la catedral por encima de los grandes íconos parisinos: Torre Eiffel (7 millones), Palacio de Versalles (8.4 millones) y Louvre (casi 9).

Su volumen de visitantes se equipara al de la Basílica de San Pedro en el Vaticano, aunque aún lejos del sitio más concurrido del mundo, la Ciudad Prohibida de Pekín, con 17 millones.

En paralelo al auge turístico, la actividad litúrgica ha regresado con fuerza.

En el último año se celebraron más de 1,600 actos religiosos y 650 peregrinajes, incluidos hitos como la primera misa del Gallo tras el incendio y los ritos por la muerte del papa Francisco y la elección de León XIV.

