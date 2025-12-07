Santos evita el descenso con Neymar como figura clave

El Santos de Brasil, junto a Neymar Jr., evitaron el descenso este domingo después de golear 3-0 a Cruzeiro en el último partido de la temporada.

En este último encuentro de la temporada, el club evitó lo que hubiera sido el segundo descenso en su historia, pues recordemos que el Santos descendió en 2023 por primera vez casi un año después de la muerte de Pelé.

Sin embargo, no todo es alegría en el club paulista, pues el astro brasileño de 33 años confirmó que se someterá a una cirugía en su rodilla izquierda.

Esto representaría una baja muy sensible para el club en dado caso de que la recuperación de su cirugía se extienda al inicio de la temporada, pues Neymar fue una pieza clave para evitar el descenso.

Muestra de ello fue que en las últimas tres jornadas, el brasileño anotó un gol contra Sport Recife en una victoria de 3-0, logró un triplete contra Juventude el miércoles en otra victoria de 3-0, y el domingo fue un eficaz creador de juego.

Thaciano (a los 26 y 28 minutos) y João Schmidt (60) anotaron contra Cruzeiro en el Estadio Vila Belmiro mientras Santos terminó en el puesto 12 con 47 puntos.

Neymar jugó solo 19 de las 38 jornadas de la liga, que comenzó en abril. Anotó ocho goles.

El astro brasileño no ha dado más información sobre su lesión y la cirugía, mientras continúa a la espera de estar en la lista final de Brasil para el Mundial, aunque Carlo Ancelotti aún no ha elegido al excapitán desde que asumió en mayo.

