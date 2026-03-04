OTAN derriba misil balístico iraní rumbo a Turquía

Las defensas aéreas de la OTAN interceptaron este miércoles un misil balístico disparado desde Irán que se dirigía hacia el espacio aéreo de Turquía, en un nuevo episodio que agrava la crisis en Medio Oriente.

El Ministerio de Defensa turco confirmó que el proyectil fue neutralizado sobre el Mediterráneo oriental y que fragmentos del sistema antimisiles cayeron en el municipio de Dörtyol, en la provincia de Hatay, sin provocar víctimas ni daños materiales.

“Un misil balístico disparado desde Irán, que se dirigía al espacio aéreo turco tras atravesar Irak y Siria, fue neutralizado mediante defensas antiaéreas y antimisiles de la OTAN estacionados en el Mediterráneo oriental”, señaló el comunicado oficial.

Posible objetivo: base de Incirlik

Aunque Ankara no precisó el blanco del misil, la trayectoria descrita es compatible con un lanzamiento desde el oeste de Irán con dirección a la base aérea de Incirlik, cerca de Adana.

Esa instalación es un punto estratégico para la OTAN y alberga unidades estadounidenses. En ella también está desplegada una batería antiaérea Patriot de España, que forma parte del escudo defensivo aliado en territorio turco.

Por su parte, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, había destacado recientemente el “apoyo habilitador clave” que brindan aliados como España mediante estos sistemas de defensa.

Condena de la Alianza Atlántica

Tras el incidente, la OTAN condenó “los ataques de Irán contra Turquía” y reiteró su respaldo a Ankara.

“La OTAN se mantiene firme junto a todos sus aliados, incluida Turquía, mientras Irán continúa con sus ataques indiscriminados en toda la región”, afirmó la portavoz aliada Allison Hart..

La organización subrayó que su postura de disuasión y defensa “sigue siendo firme en todos los ámbitos”, especialmente en materia de defensa aérea y antimisiles.

