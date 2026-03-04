Economía mexicana perfila avance moderado en 2026

La economía mexicana avanzará de forma moderada durante la primera mitad de 2026, de acuerdo con el Sistema de Indicadores Compuestos, coincidente y adelantado, que elabora el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El organismo detalló que el indicador adelantado, que anticipa el comportamiento económico en el corto plazo, se ubicó en 100.8 puntos en enero, por encima de su tendencia de largo plazo.

Además, registró un incremento de 0.10 puntos respecto a diciembre de 2025, con lo que sumó su décimo avance mensual consecutivo.

Los indicadores compuestos que conforman el Sistema de Indicadores Cíclicos #SIC tuvieron las siguientes variaciones:



En diciembre 2025, el Indicador Coincidente se situó en 99.7 puntos, por debajo de su tendencia de largo plazo y registró un aumento mensual de 0.05 puntos.



En… pic.twitter.com/RYKRxJ4Dj8 — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) March 4, 2026

Economía cerró 2025 mejor de lo previsto

Por su parte, el indicador coincidente, que refleja la evolución actual de la economía, se colocó en 99.7 puntos en diciembre, con un aumento de 0.05 puntos frente a noviembre.

Este resultado sugiere que la economía nacional terminó 2025 con un desempeño mejor al esperado, aunque aún muestra una desaceleración frente al dinamismo observado en 2024.

El Inegi recordó que el indicador coincidente venía cayendo de forma continua desde septiembre de 2023, lo que evidenciaba la pérdida de ritmo económico. No obstante, ya acumula cuatro lecturas positivas, lo que apunta a una mejora gradual.

Señales mixtas en los componentes

Dentro del indicador adelantado, cuatro de sus seis componentes contribuyeron al aumento de enero. Destacaron:

El Índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores, con un avance de 0.14 puntos

El S&P 500, con un alza de 0.01 puntos

El empleo manufacturero, que aportó 0.02 puntos

En contraste, algunos rubros restaron dinamismo:

El momento para invertir cayó 0.09 puntos

La TIIE retrocedió 0.12 puntos

El tipo de cambio real disminuyó 0.19 puntos

Actividad industrial y IGAE impulsan

En el indicador coincidente, cuatro de seis componentes apoyaron el avance de diciembre. La actividad industrial creció 0.10%, mientras que el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) subió 0.05 puntos.

Por el lado laboral, el número de asegurados en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) disminuyó 0.04 puntos y la tasa de desocupación urbana bajó 0.02 puntos.

Las ventas al por menor se mantuvieron sin cambios en el periodo, en tanto que las importaciones mostraron incrementos de 0.05 y 0.08 puntos.

Con la recuperación del indicador adelantado, que dejó de caer en marzo de 2025 y volvió a su tendencia en junio, el Inegi observa señales de optimismo para los primeros meses de 2026.

No obstante, los datos aún reflejan un crecimiento moderado y un entorno de desaceleración respecto a años previos, por lo que la evolución de la actividad económica seguirá bajo estrecha vigilancia en los próximos meses.

Comentarios