Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
mexican_money_thumbnail_99e0f38d90
Finanzas

Economía mexicana perfila avance moderado en 2026

Indicadores del Inegi muestran señales positivas, aunque persiste una desaceleración respecto al crecimiento observado en 2024

  • 04
  • Marzo
    2026

La economía mexicana avanzará de forma moderada durante la primera mitad de 2026, de acuerdo con el Sistema de Indicadores Compuestos, coincidente y adelantado, que elabora el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El organismo detalló que el indicador adelantado, que anticipa el comportamiento económico en el corto plazo, se ubicó en 100.8 puntos en enero, por encima de su tendencia de largo plazo.

Además, registró un incremento de 0.10 puntos respecto a diciembre de 2025, con lo que sumó su décimo avance mensual consecutivo.

Economía cerró 2025 mejor de lo previsto

Por su parte, el indicador coincidente, que refleja la evolución actual de la economía, se colocó en 99.7 puntos en diciembre, con un aumento de 0.05 puntos frente a noviembre.

Este resultado sugiere que la economía nacional terminó 2025 con un desempeño mejor al esperado, aunque aún muestra una desaceleración frente al dinamismo observado en 2024.

EH UNA FOTO - 2026-03-04T130835.928.jpg

El Inegi recordó que el indicador coincidente venía cayendo de forma continua desde septiembre de 2023, lo que evidenciaba la pérdida de ritmo económico. No obstante, ya acumula cuatro lecturas positivas, lo que apunta a una mejora gradual.

Señales mixtas en los componentes

Dentro del indicador adelantado, cuatro de sus seis componentes contribuyeron al aumento de enero. Destacaron:

  • El Índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores, con un avance de 0.14 puntos
  • El S&P 500, con un alza de 0.01 puntos
  • El empleo manufacturero, que aportó 0.02 puntos

En contraste, algunos rubros restaron dinamismo:

  • El momento para invertir cayó 0.09 puntos
  • La TIIE retrocedió 0.12 puntos
  • El tipo de cambio real disminuyó 0.19 puntos
  • Actividad industrial y IGAE impulsan

En el indicador coincidente, cuatro de seis componentes apoyaron el avance de diciembre. La actividad industrial creció 0.10%, mientras que el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) subió 0.05 puntos.

Por el lado laboral, el número de asegurados en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) disminuyó 0.04 puntos y la tasa de desocupación urbana bajó 0.02 puntos.

Las ventas al por menor se mantuvieron sin cambios en el periodo, en tanto que las importaciones mostraron incrementos de 0.05 y 0.08 puntos.

Con la recuperación del indicador adelantado, que dejó de caer en marzo de 2025 y volvió a su tendencia en junio, el Inegi observa señales de optimismo para los primeros meses de 2026.

No obstante, los datos aún reflejan un crecimiento moderado y un entorno de desaceleración respecto a años previos, por lo que la evolución de la actividad económica seguirá bajo estrecha vigilancia en los próximos meses.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

finanzas_empleo_65bcf43e41
Lidera NL empleo manufacturero al arranque de 2026
tamaulipas_empleo_turismo1_f93409670f
Crece Tamaulipas en la generación de empleos turísticos
5_AY_2_E3_PQ_2_JG_4_RLKQLLIM_3_FB_6_TU_3c250bd033
Economía informal suma 16.4 millones de empleos
publicidad

Últimas Noticias

bcdb38d1_872c_45f9_8abc_9ccdabfe2c70_344af20243
Aumenta interés de jóvenes por ingresar a Conalep
bd4debe2_8942_43bb_9889_47a35ad4697f_8fb06badeb
Entrega Saltillo nuevo parabus para alumnos y habitantes
Whats_App_Image_2026_03_05_at_6_24_51_PM_c690b0c137
Salvan a senderistas tras 16 horas en el Cerro de la Silla
publicidad

Más Vistas

photo_2026_03_03_15_03_36_MIGUEL_ANGEL_SANCHEZ_4673452346
Jefes ya no podrán molestar a empleados fuera de horario
Whats_App_Image_2026_03_04_at_12_49_27_AM_4ceaa7a434
Conflicto en Irán llevaría al dólar... ¡por los cielos!
ecim_s_9e61749432
Denuncian fraudes de inversiones en redes sociales
publicidad
×