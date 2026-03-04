Podcast
Coahuila

Afecta a ejidatarios cambio de oficinas del Registro Agrario

Autoridades mantienen coordinación con el Registro Agrario y Procuraduría Agraria para tratar de facilitar los trámites a productores de la región

  • 04
  • Marzo
    2026

El cambio de sede de las oficinas del Registro Agrario Nacional (RAN) y la Procuraduría Agraria en Saltillo ha generado afectaciones temporales para ejidatarios y productores de comunidades rurales que requieren realizar trámites relacionados con la tenencia de la tierra.

La directora de Desarrollo Rural en Ramos Arizpe, Maribel Marty Garza, informó que actualmente ambas dependencias se encuentran en proceso de traslado hacia las instalaciones donde anteriormente operaba la Comisión Nacional de las Zonas Áridas (CONAZA), sobre el bulevar Vito Alessio Robles.

Explicó que mientras se realiza la mudanza y reorganización de las oficinas, los servicios se encuentran suspendidos, lo que impide que los productores puedan llevar a cabo gestiones legales sobre sus parcelas o procesos relacionados con la designación de sucesores en tierras ejidales.

La funcionaria señaló que la situación también afecta a los órganos ejidales, ya que el Registro Agrario Nacional es la instancia encargada de validar los nombramientos de comisariados ejidales y otros procedimientos administrativos que previamente se realizan con la Procuraduría Agraria.

Indicó que el Registro Agrario notificó a las autoridades municipales sobre el cambio de domicilio y se prevé que las oficinas reanuden operaciones a partir del próximo 6 de abril, una vez concluido el proceso de instalación en la nueva sede.

Marty Garza reconoció que los trámites agrarios suelen ser tardados debido a que gran parte de la documentación debe enviarse a oficinas centrales en la Ciudad de México, por lo que el cierre temporal complica aún más los procesos para los habitantes de las comunidades rurales.

Añadió que el municipio mantiene coordinación con ambas dependencias para tratar de facilitar los trámites a los productores de la región, quienes dependen de estos servicios para regularizar la situación legal de sus tierras.

La funcionaria señaló que, mientras se normaliza la operación de las oficinas, se continuará brindando orientación a los ejidatarios para que puedan dar seguimiento a sus gestiones una vez que las dependencias retomen actividades en su nueva ubicación.


Comentarios

Etiquetas:
