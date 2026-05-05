Petróleo baja hasta los US$102.20 por tensión en Ormuz

El petróleo intermedio de Texas (WTI) bajó este martes un 3.9% al cotizar hasta los $102.27 dólares por barril, mientras continúa la incertidumbre en el estrecho de Ormuz.

Durante el arranque de la jornada, los contratos de futuros lograron restar hasta 4.51 dólares con respecto al día anterior.

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmó que la actual tregua con Irán se mantiene durante su operación "defensiva" con el objetivo de activar el tránsito de los buques por Ormuz.

Durante la primera rueda de prensa sobre el Proyecto Libertad, Hegseth insistió en que esta es una iniciativa "independiente" y "distinta" de sus ataques anteriores a la República Islámica, y posee una "naturaleza defensiva, de alcance focalizado y de duración temporal".

"El alto el fuego no ha concluido", advirtió el jefe del Pentágono, al agregar que esperaba "cierta actividad" al inicio de estas operaciones.

Comentarios