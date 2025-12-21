Israel aprueba 19 nuevos asentamientos en Cisjordania

El gabinete de Israel aprobó una propuesta para la creación de 19 nuevos asentamientos en Cisjordania, territorio ocupado por Israel, informó este domingo el ministro de Finanzas, Betzalel Smotrich, figura clave del ala ultraderechista del gobierno.

La decisión representa el paso más reciente en la política de expansión de colonias impulsada por el actual gobierno, una estrategia que amenaza con debilitar aún más la posibilidad de establecer un Estado palestino.

Incremento histórico de colonias

Smotrich señaló en la red social X que, con esta aprobación, el número de nuevos asentamientos autorizados en los últimos años asciende a 69.

De acuerdo con la organización Peace Now, que monitorea y se opone a la expansión de colonias, el total de asentamientos en Cisjordania pasó de 141 en 2022 a 210, un incremento cercano al 50 por ciento durante el actual mandato.

Las colonias israelíes en Cisjordania son consideradas ilegales bajo el derecho internacional.

Entre los asentamientos aprobados se encuentran Kadim y Ganim, dos de los cuatro que fueron evacuados en 2005 durante la retirada israelí de la Franja de Gaza. La legalización se produce luego de que en marzo de 2023 el gobierno derogara una ley que prohibía el regreso de israelíes a estas zonas.

Peace Now señaló que la decisión también incluye la legalización retroactiva de puestos de avanzada ya existentes y la creación de nuevos asentamientos en tierras de las que fueron evacuados palestinos.

Impacto en el proceso de paz

La aprobación ocurre en medio de presiones de Estados Unidos para que Israel y Hamás avancen en una nueva fase del alto al fuego en Gaza, vigente desde el 10 de octubre, que contempla un posible camino hacia la creación de un Estado palestino, escenario que la expansión de asentamientos busca frenar.

