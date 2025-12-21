Podcast
Internacional

Casa Blanca acusa 'flota fantasma' tras interceptar petrolero

EUA aseguró que el petrolero interceptado en el Caribe usaba bandera falsa para transportar crudo venezolano y evadir sanciones

La Casa Blanca afirmó que el petrolero interceptado en el mar Caribe, frente a las costas de Venezuela, es un “buque de bandera falsa” que forma parte de la llamada “flota fantasma” utilizada por el gobierno venezolano para evadir sanciones internacionales y transportar crudo.

La portavoz de la Administración de Donald Trump, Anna Kelly, señaló en la red social X que la embarcación transportaba petróleo de Petróleos de Venezuela (PDVSA), empresa sancionada por Estados Unidos.

Acusaciones contra el gobierno venezolano

“El buque cisterna transportaba petróleo de PDVSA. Se trataba de un buque con bandera falsa que operaba como parte de la flota fantasma venezolana para traficar petróleo robado y financiar el régimen narcoterrorista de Nicolás Maduro”, escribió Kelly.

La funcionaria respondió así a reportes de medios estadounidenses que señalaron que el tanquero confiscado, identificado como Centuries y con bandera panameña, no figuraba en la lista de buques sancionados por Washington y estaría vinculado a una empresa con sede en China.

Segunda incautación bajo órdenes de Trump

Esta es la segunda embarcación interceptada en el Caribe bajo órdenes del presidente Donald Trump. La semana pasada, Estados Unidos incautó el buque Skipper y confiscó el cargamento de crudo que transportaba.

Posteriormente, el mandatario republicano impuso un bloqueo total a la entrada y salida de buques petroleros sancionados por el Gobierno estadounidense hacia y desde Venezuela.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, difundió un video del operativo en el que participaron elementos de la Guardia Costera y de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.

Noem aseguró que Washington continuará “persiguiendo el movimiento ilícito de petróleo sancionado que se utiliza para financiar el narcoterrorismo en la región”.

Desde agosto, Estados Unidos mantiene un despliegue militar como parte de una campaña antidrogas, en la que afirma haber destruido decenas de embarcaciones presuntamente vinculadas al narcotráfico.

El gobierno de Venezuela rechazó la operación y calificó la incautación como un “robo y secuestro” de un buque privado que transportaba crudo venezolano.

El Ejecutivo de Nicolás Maduro denunció el hecho como un acto de “piratería” y acusó a Estados Unidos de la “desaparición forzada” de la tripulación de la embarcación interceptada.


