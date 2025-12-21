EUA intercepta otro buque frente a costas de Venezuela

Estados Unidos interceptó otro buque en aguas internacionales frente a las costas de Venezuela, informaron este domingo a varios medios dos funcionarios estadounidenses.

Se trata de la segunda operación de este tipo realizada durante el fin de semana.

Tras anuncio de bloqueo a petroleros

La acción ocurre días después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara un “bloqueo” a todos los petroleros sancionados que entren o salgan de Venezuela, como parte de su política de presión contra el gobierno venezolano.

Los funcionarios, que hablaron bajo condición de anonimato, no precisaron qué tipo de buque fue interceptado ni revelaron su ubicación exacta durante la operación.

Este nuevo operativo refuerza las tensiones en la región y evidencia un endurecimiento de las medidas estadounidenses en torno al tráfico marítimo vinculado a Venezuela, aunque hasta el momento no se han dado a conocer más detalles oficiales sobre el incidente.

