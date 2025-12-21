Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
G8pcs2_AWEAA_Vu_Wk_7de9dd06ff
Internacional

EUA intercepta otro buque frente a costas de Venezuela

Estados Unidos interceptó un segundo buque en aguas internacionales cerca de Venezuela, tras el anuncio de un bloqueo a petroleros sancionados

  • 21
  • Diciembre
    2025

Estados Unidos interceptó otro buque en aguas internacionales frente a las costas de Venezuela, informaron este domingo a varios medios dos funcionarios estadounidenses.

Se trata de la segunda operación de este tipo realizada durante el fin de semana.

Tras anuncio de bloqueo a petroleros

La acción ocurre días después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara un “bloqueo” a todos los petroleros sancionados que entren o salgan de Venezuela, como parte de su política de presión contra el gobierno venezolano.

Los funcionarios, que hablaron bajo condición de anonimato, no precisaron qué tipo de buque fue interceptado ni revelaron su ubicación exacta durante la operación.

Este nuevo operativo refuerza las tensiones en la región y evidencia un endurecimiento de las medidas estadounidenses en torno al tráfico marítimo vinculado a Venezuela, aunque hasta el momento no se han dado a conocer más detalles oficiales sobre el incidente.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

deportes_rondon_4f13e151fb
Salomón Rondón estaría cerca de volver a Pachuca
inter_buque_chevron_5295040fac
Sale de Venezuela buque petrolero de Chevron rumbo a EUA
francia_construye_nuevo_portaaviones_1ad18a4f3a
Francia construirá un nuevo portaaviones nuclear
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2025_12_21_at_11_58_23_PM_98ef00a9c4
Congreso avanza a 2026 con agenda en trabajo, salud e impuestos
escena_bad_bunny_conciertos_8a10448ff4
Bad Bunny deslumbra en CDMX con ‘La Casita’ y estrellas invitadas
Whats_App_Image_2025_12_21_at_11_42_37_PM_2_e74840aa8e
Show de Shakira habría causado daño al erario de Coahuila
publicidad

Más Vistas

Image_Transformer_1_5ce0c4f96c
Se anuncia cierre temporal de contraflujo en Guadalupe
despedida_de_javier_aquino_0eb0c6103f
Club Tigres despide a Javier Aquino de manera oficial
piloto_retiene_avion_mexico_7472756823
Piloto retiene avión en Aeropuerto Internacional de la CDMX
publicidad
×