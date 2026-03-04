Podcast
irak_repechaje_8e65f34613
Deportes

Conflicto en Medio Oriente dejaría a Irak sin jugar el Repechaje

rak afirmó estar en comunicación con FIFA y la Confederación Asiática para solucionar el problema lo antes posible y buscar su boleto a la Copa del Mundo

  • 04
  • Marzo
    2026

El conflicto que golpea a Medio Oriente podría comenzar a causar estragos en la Copa del Mundo, pues un equipo que busca ganarse su puesto a la justa podría quedarse fuera sin tener oportunidad de competir.

Se trata de la Selección de Irak, que anunció que atraviesa dificultades para la logística de su viaje a Monterrey, Nuevo León, debido a que toda esa región del mundo tiene espacio aéreo restringido.

Pero eso no es todo; según dio a conocer la Federación de Fútbol de Irak, su entrenador, Graham Arnold, se encuentra atrapado en Emiratos Árabes Unidos, mientras que otros jugadores tienen complicaciones para obtener una visa que les permita entrar a México.

"Debido al cierre del espacio aéreo, nuestro entrenador, Graham Arnold, no puede salir de los Emiratos Árabes Unidos. Además, varias embajadas permanecen cerradas, lo que impide que varios jugadores profesionales, personal técnico y médico obtengan visas de entrada a México".

Con el tiempo encima

Desafortunadamente para la Federación, tendrán que trabajar a marchas forzadas junto con autoridades internacionales para poder llegar a tiempo a México, pues su encuentro en busca del pase al Mundial está pactado para el 31 de marzo en el Estadio Monterrey.

deportes-gigante-de-acero-estadio-rayados.jpeg

En teoría, el representativo iraquí deberá enfrentarse al ganador del encuentro entre Bolivia y Surinam; otorgando así un pase a la Copa del Mundo.

Irak afirmó estar en comunicación con FIFA y la Confederación Asiática para solucionar el problema lo antes posible y así poder pelear por jugar su segunda Copa del Mundo, siendo la primera justamente la de México 1986.

¿Qué opciones hay?

Aunque no hay nada oficial, se especula que Irak podría tomar el lugar del ya clasificado Irán en el Mundial, debido a que su participación está casi descartada debido al ya mencionado conflicto.


