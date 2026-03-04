Podcast
Internacional

American Airlines volverá a tener vuelos hacia Venezuela

La aerolínea estadounidense recibió la autorización para reanudar sus vuelos al país sudamericano, convirtiéndose en la primera del país con dicho permiso

  • 04
  • Marzo
    2026

Este miércoles, la aerolínea estadounidense American Airlines recibió la autorización para reanudar sus vuelos a Venezuela despues de siete años, convirtiéndose en la primera del país con dicho permiso.

La aerolínea anunció su intención de restablecer el servicio a Venezuela en enero pasado, el mismo día en que el presidente Donald Trump ordenó al Departamento de Transporte la reapertura del espacio aéreo comercial sobre la nación sudamericana después de la incursión militar de Estados Unidos que culminó con la captura del entonces presidente Nicolás Maduro.

Aunque, pese a que el Departamento de Estado mantiene su recomendación para los turistas estadounidenses de no ir a Venezuela, la Administración de Trump 'allanó' el camino para que la aerolínea empiece la programación de vuelos al país.

American Airlines fue la última aerolínea de Estados Unidos en realizar vuelos a Venezuela antes de suspender sus operaciones en 2019 en los viajes Miami-Caracas y Miami-Maracaibo.

Sin embargo, la aerolínea indicó que por el momento no hay detalles disponibles sobre qué vuelos programará entre Estados Unidos y Venezuela.

Esta nueva autorización podría permitir a los venezolanos y estadounidenses regresar a sus países de origen previo al cierre de operaciones en 2019.

Al dar a conocer su plan en enero pasado, American Airlines señaló que daría a los clientes la oportunidad de reunirse con sus familias y buscar nuevas oportunidades de negocios.


