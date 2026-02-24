Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
guerra_rusia_ucrania_cuatro_anos_6311538b7f
Internacional

A cuatro años de la guerra Rusia-Ucrania, sin paz ni acuerdos aún

Cuatro años después de la invasión rusa a Ucrania, el conflicto ha dejado millones de bajas, territorio ocupado, ayuda internacional en descenso y crisis

  • 24
  • Febrero
    2026

A cuatro años del inicio de la invasión a gran escala de Rusia contra Ucrania, el conflicto se mantiene como la mayor guerra en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, con un saldo humano devastador y un escenario político que sigue sin definirse.

Los combates iniciados el 24 de febrero de 2022 no muestran señales de concluir, pese a los intentos diplomáticos encabezados por Estados Unidos, que buscó acercar posturas entre Moscú y Kiev sin lograr acuerdos sobre puntos clave como el futuro del territorio ocupado o las garantías de seguridad para la posguerra.

trump-rusia-ucrania.jpg

Millones de víctimas en ambos bandos

Un informe del Center for Strategic and International Studies calcula que hasta 1.8 millones de soldados han muerto, resultado heridos o están desaparecidos.

El estudio estima que las fuerzas rusas concentran alrededor de 1.2 millones de bajas, con hasta 325 mil muertes.

Del lado ucraniano, las pérdidas militares se ubican entre 500 mil y 600 mil bajas. El presidente Volodymyr Zelensky ha señalado recientemente que unos 55 mil soldados ucranianos han muerto, aunque reconoció que muchos continúan desaparecidos.

Ninguno de los dos gobiernos publica cifras actualizadas, por lo que no existe verificación independiente completa.

eua-rusia-ucrania.jpg

Civiles en medio de la crisis

La misión de derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas contabiliza al menos 14 mil 999 civiles muertos y más de 40 mil heridos desde el inicio de la invasión, aunque advierte que la cifra real podría ser mayor.

Entre las víctimas hay al menos 763 niños. Solo en 2025 murieron más de 2 mil 500 civiles, el año más letal para la población desde el inicio de la guerra.

Los ataques también han golpeado la infraestructura básica, provocando apagones prolongados y cortes de agua que han marcado la vida cotidiana en varias regiones.

rusia-ucrania-drones-misiles.jpg

Rusia controla el territorio ocupado

Actualmente, cerca del 19.4% del territorio ucraniano permanece bajo control ruso, de acuerdo con el Institute for the Study of War.

En el último año, Moscú apenas avanzó menos de 1% adicional, reflejo de una guerra de desgaste con enormes costos humanos y materiales.

Cabe señalar que antes de la invasión total, Rusia ya controlaba Crimea y zonas del este del país.

rusia-ucrania-reunion-ginebra.jpg

Ayuda internacional en descenso

El apoyo militar extranjero a Kiev cayó 13% el último año, según el Instituto Kiel para la Economía Mundial. Tras el cambio de postura de Washington, países europeos incrementaron su respaldo, aunque sin compensar totalmente la reducción.

Además, la asistencia humanitaria y financiera también registró un ligero descenso.

Desplazamiento y sistema de salud bajo presión

La guerra ha obligado a unos 5.9 millones de ucranianos a abandonar su país, mientras otros 3.7 millones se han desplazado internamente. Antes del conflicto, Ucrania tenía más de 40 millones de habitantes.

Por otra parte, el impacto en el sistema sanitario es severo. La Organización Mundial de la Salud documenta más de 2 mil 800 ataques que afectaron instalaciones médicas, vehículos y suministros.

Cuatro años después, la guerra no solo ha transformado el mapa de Ucrania, sino también el equilibrio de seguridad en Europa.

Las negociaciones siguen estancadas y el costo humano continúa creciendo, mientras el frente permanece prácticamente inmóvil y la paz aún parece lejana.

 

 

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

viktor_orban_df9401f9a2
Hungría protege sistema energético por posible saboteo de Ucrania
3524e473b146e735060148ccacfee15466bab000w_5866ca5248
U2 lanza cortometraje grabado en el frente de Ucrania
IMG_9678_606376c7d0
Denuncian invasión de la Ruta Roma en sector Saltillo 2000
publicidad

Últimas Noticias

692e432f_1512_4027_9b6a_f93b62328cec_b281e4a071
Identifican restos de dos mineros más de Pasta de Conchos
Ronald_Johnson_b9c9d034de
Destaca Ronald Johnson cooperación en reunión de seguridad
inter_marco_rubio_lancha_cuba_f5f00fb529
EUA responderá como corresponde a ataque de Cuba a lancha: Rubio
publicidad

Más Vistas

ab7b59142cf42697ca1bc8fe19c1243cef4de725_af8474ec39
Caso 'El Mencho': cuando el amor es más rastreable como el dinero
Whats_App_Image_2026_02_24_at_8_22_17_PM_c7aae7500a
Trump se adjudica éxito de operativo contra 'El Mencho'
Whats_App_Image_2026_02_24_at_3_26_00_PM_7ff853ff78
Invita Cruz Roja a experiencia con causa en el Campestre
publicidad
×