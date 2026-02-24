A cuatro años de la guerra Rusia-Ucrania, sin paz ni acuerdos aún

A cuatro años del inicio de la invasión a gran escala de Rusia contra Ucrania, el conflicto se mantiene como la mayor guerra en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, con un saldo humano devastador y un escenario político que sigue sin definirse.

Los combates iniciados el 24 de febrero de 2022 no muestran señales de concluir, pese a los intentos diplomáticos encabezados por Estados Unidos, que buscó acercar posturas entre Moscú y Kiev sin lograr acuerdos sobre puntos clave como el futuro del territorio ocupado o las garantías de seguridad para la posguerra.

Millones de víctimas en ambos bandos

Un informe del Center for Strategic and International Studies calcula que hasta 1.8 millones de soldados han muerto, resultado heridos o están desaparecidos.

El estudio estima que las fuerzas rusas concentran alrededor de 1.2 millones de bajas, con hasta 325 mil muertes.

Del lado ucraniano, las pérdidas militares se ubican entre 500 mil y 600 mil bajas. El presidente Volodymyr Zelensky ha señalado recientemente que unos 55 mil soldados ucranianos han muerto, aunque reconoció que muchos continúan desaparecidos.

Ninguno de los dos gobiernos publica cifras actualizadas, por lo que no existe verificación independiente completa.

Civiles en medio de la crisis

La misión de derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas contabiliza al menos 14 mil 999 civiles muertos y más de 40 mil heridos desde el inicio de la invasión, aunque advierte que la cifra real podría ser mayor.

Entre las víctimas hay al menos 763 niños. Solo en 2025 murieron más de 2 mil 500 civiles, el año más letal para la población desde el inicio de la guerra.

Los ataques también han golpeado la infraestructura básica, provocando apagones prolongados y cortes de agua que han marcado la vida cotidiana en varias regiones.

Rusia controla el territorio ocupado

Actualmente, cerca del 19.4% del territorio ucraniano permanece bajo control ruso, de acuerdo con el Institute for the Study of War.

En el último año, Moscú apenas avanzó menos de 1% adicional, reflejo de una guerra de desgaste con enormes costos humanos y materiales.

Cabe señalar que antes de la invasión total, Rusia ya controlaba Crimea y zonas del este del país.

Ayuda internacional en descenso

El apoyo militar extranjero a Kiev cayó 13% el último año, según el Instituto Kiel para la Economía Mundial. Tras el cambio de postura de Washington, países europeos incrementaron su respaldo, aunque sin compensar totalmente la reducción.

Además, la asistencia humanitaria y financiera también registró un ligero descenso.

Desplazamiento y sistema de salud bajo presión

La guerra ha obligado a unos 5.9 millones de ucranianos a abandonar su país, mientras otros 3.7 millones se han desplazado internamente. Antes del conflicto, Ucrania tenía más de 40 millones de habitantes.

Por otra parte, el impacto en el sistema sanitario es severo. La Organización Mundial de la Salud documenta más de 2 mil 800 ataques que afectaron instalaciones médicas, vehículos y suministros.

Cuatro años después, la guerra no solo ha transformado el mapa de Ucrania, sino también el equilibrio de seguridad en Europa.

Las negociaciones siguen estancadas y el costo humano continúa creciendo, mientras el frente permanece prácticamente inmóvil y la paz aún parece lejana.

Comentarios