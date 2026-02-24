Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
karoline_leavitt_casa_blanca_eua_5633e4da6c
Internacional

Casa Blanca advierte sobre 'graves consecuencias' contra cárteles

En caso de herir o asesinar algún ciudadano estadounidense, autoridades mencionaron que los grupos criminales responsables sufrirían de graves consecuencias

  • 24
  • Febrero
    2026

La Casa Blanca advirtió a los carteles mexicanos sobre las "graves consecuencias" de herir a ciudadanos de Estados Unidos, luego de informar que no se tienen datos sobre la existencia de víctimas estadounidenses tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho".

De acuerdo con la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, estos grupos criminales no pueden tocar "ni a un solo estadounidense".

"En este momento no tenemos constancia de ningún informe sobre estadounidenses heridos, secuestrados o muertos, y los carteles de la droga mexicanos saben que no pueden tocar ni a un solo estadounidense, o afrontarán graves consecuencias bajo este presidente, como ya está ocurriendo"

De acuerdo con la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Washington está "coordinando, cooperando y presionando al Gobierno mexicano para que haga más para acabar con el flagelo de las drogas mortales que ingresan por la frontera sur de Estados Unidos", según menciona la agencia EFE.

Cientos de turistas estadounidenses se encontraron varados en el oeste de México después de que el abatimiento de "El Mencho" este domingo desatara una ola de violencia en varias ciudades mexicanas, como Guadalajara y Puerto Vallarta.

Instan a compatriotas a adherirse a directrices mientras estén en México

La secretaria de prensa también instó a los estadounidenses que se encuentran en el territorio mexicano a adherirse a las directrices proporcionadas por el Departamento de Estado.

A través de redes sociales se dieron a conocer diversas medidas, donde mencionaban que los aeropuertos no se recuperaban por completo de sus operaciones, por lo que instaron a confirmar su vuelo.

"Segunda actualización: Varias aerolíneas están operando desde Guadalajara y desde Puerto Vallarta a partir de la tarde del 23 de febrero. Confirme que su vuelo está en camino para la salida desde Guadalajara o Puerto Vallarta antes de que se dirija al aeropuerto. Si su vuelo a Estados Unidos es cancelado, es posible que pueda reservar un vuelo con conexión a través de otra ciudad mexicana. No tenemos informes de cierres de carreteras ordenados por las autoridades locales, aunque algunas carreteras en el Estado de Jalisco (incluyendo entre Guadalajara y Puerto Vallarta) aún no se han reabierto completamente. Más en"

Embajador de EUA lamenta muerte de 25 elementos de la GN

Este lunes el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Douglas Johnson, expresó sus condolencias por la muerte de 25 elementos de la Guardia Nacional durante el operativo en el que se abatió a Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

Ronald Johnson

A través de sus redes sociales, el diplomático expresó sus condolencias por los elementos caídos y destacó la cooperación entre México y Estados Unidos en materia de seguridad.

Aquí te presentamos la nota completa: Embajador de EUA lamenta muerte de 25 elementos de la GN

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Ronald_Johnson_b9c9d034de
Destaca Ronald Johnson cooperación en reunión de seguridad
inter_marco_rubio_lancha_cuba_f5f00fb529
EUA responderá como corresponde a ataque de Cuba a lancha: Rubio
AP_26056677661591_2327077c77
EUA pone nuevas sanciones a personas y empresas vinculadas a Irán
publicidad

Últimas Noticias

692e432f_1512_4027_9b6a_f93b62328cec_b281e4a071
Identifican restos de dos mineros más de Pasta de Conchos
Ronald_Johnson_b9c9d034de
Destaca Ronald Johnson cooperación en reunión de seguridad
inter_marco_rubio_lancha_cuba_f5f00fb529
EUA responderá como corresponde a ataque de Cuba a lancha: Rubio
publicidad

Más Vistas

ab7b59142cf42697ca1bc8fe19c1243cef4de725_af8474ec39
Caso 'El Mencho': cuando el amor es más rastreable como el dinero
Whats_App_Image_2026_02_24_at_8_22_17_PM_c7aae7500a
Trump se adjudica éxito de operativo contra 'El Mencho'
Whats_App_Image_2026_02_24_at_3_26_00_PM_7ff853ff78
Invita Cruz Roja a experiencia con causa en el Campestre
publicidad
×