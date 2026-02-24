Casa Blanca advierte sobre 'graves consecuencias' contra cárteles

La Casa Blanca advirtió a los carteles mexicanos sobre las "graves consecuencias" de herir a ciudadanos de Estados Unidos, luego de informar que no se tienen datos sobre la existencia de víctimas estadounidenses tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho".

De acuerdo con la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, estos grupos criminales no pueden tocar "ni a un solo estadounidense".

"En este momento no tenemos constancia de ningún informe sobre estadounidenses heridos, secuestrados o muertos, y los carteles de la droga mexicanos saben que no pueden tocar ni a un solo estadounidense, o afrontarán graves consecuencias bajo este presidente, como ya está ocurriendo"

De acuerdo con la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Washington está "coordinando, cooperando y presionando al Gobierno mexicano para que haga más para acabar con el flagelo de las drogas mortales que ingresan por la frontera sur de Estados Unidos", según menciona la agencia EFE.

Cientos de turistas estadounidenses se encontraron varados en el oeste de México después de que el abatimiento de "El Mencho" este domingo desatara una ola de violencia en varias ciudades mexicanas, como Guadalajara y Puerto Vallarta.

Instan a compatriotas a adherirse a directrices mientras estén en México

La secretaria de prensa también instó a los estadounidenses que se encuentran en el territorio mexicano a adherirse a las directrices proporcionadas por el Departamento de Estado.

A través de redes sociales se dieron a conocer diversas medidas, donde mencionaban que los aeropuertos no se recuperaban por completo de sus operaciones, por lo que instaron a confirmar su vuelo.

"Segunda actualización: Varias aerolíneas están operando desde Guadalajara y desde Puerto Vallarta a partir de la tarde del 23 de febrero. Confirme que su vuelo está en camino para la salida desde Guadalajara o Puerto Vallarta antes de que se dirija al aeropuerto. Si su vuelo a Estados Unidos es cancelado, es posible que pueda reservar un vuelo con conexión a través de otra ciudad mexicana. No tenemos informes de cierres de carreteras ordenados por las autoridades locales, aunque algunas carreteras en el Estado de Jalisco (incluyendo entre Guadalajara y Puerto Vallarta) aún no se han reabierto completamente. Más en"

Feb. 23 - Second Update: Multiple airlines are operating from Guadalajara and from Puerto Vallarta as of the afternoon of February 23. Confirm that your flight is on track for departure from Guadalajara or Puerto Vallarta before you depart for the airport. If your flight to the… pic.twitter.com/WUgcYdOyxM — TravelGov (@TravelGov) February 23, 2026

Embajador de EUA lamenta muerte de 25 elementos de la GN

Este lunes el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Douglas Johnson, expresó sus condolencias por la muerte de 25 elementos de la Guardia Nacional durante el operativo en el que se abatió a Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

A través de sus redes sociales, el diplomático expresó sus condolencias por los elementos caídos y destacó la cooperación entre México y Estados Unidos en materia de seguridad.

