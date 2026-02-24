Arrasa incendio con más de 10 mil hectáreas en Florida

Un incendio forestal en Florida arrasó con más de 10,000 hectáreas en una de las zonas naturales del sur de Estados Unidos.

De acuerdo con la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA), el siniestro comenzó este lunes en la Reserva Nacional del Gran Ciprés.

"El 'Incendio Nacional' ('National Fire') ardiendo en Florida ha explotado ahora a un tamaño de 25.000 acres. El incendio forestal se encendió ayer en la Reserva Nacional del Gran Ciprés".

Advierten a residentes por estragos de incendio

El Servicio Meteorológico Nacional alertó a los residentes de la zona por la baja visibilidad producida por la densidad del humo.

🔥FLORIDA EVERGLADES ON FIRE!🔥

Take a look at this footage caught by Florida Storm Chaser Chase showing the wildfires burning through Big Cypress National Preserve last night! pic.twitter.com/uvmhhHB6NN — Florida Storm Chasers (@FLStormChasers_) February 24, 2026

Dicho siniestro creció en el condado de Collier, al oeste de Miami, cerca del Refugio Nacional de la Pantera de Florida en los Everglades. Esta zona se caracteriza por contar con más de 610,000 hectáreas de humedales con más de 20 especies en peligro de extinción.

Además, las llamas se expanden en medio de las condiciones de sequía "severa" o "extrema" del sur de Florida.

"El comportamiento elevado del fuego es una preocupación para el sur de Florida esta tarde, pues la combinación de la amplia sequía de severa a extrema a lo largo de la región y el aire muy seco podrían servir de base para un fuego más amplio", indicó el organismo en un pronóstico.

Comentarios