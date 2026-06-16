Salón de baile de Trump costaría US$600 millones

El proyecto impulsado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para construir un gran salón de baile en la Casa Blanca tendría un costo estimado de 600 millones de dólares, de los cuales más de la mitad provendrían de recursos públicos, según documentos internos revelados por The Washington Post.

La información contradice las declaraciones realizadas por el mandatario desde que presentó la iniciativa en julio de 2025, cuando aseguró que la obra sería financiada exclusivamente mediante donaciones privadas.

De acuerdo con el diario estadounidense, una estimación elaborada en marzo por Clark Construction, empresa encargada del proyecto, elevó el presupuesto total en 200 millones de dólares respecto a la cifra que Trump había dado a conocer públicamente.

Mientras el presidente calculó un gasto cercano a los 400 millones de dólares, los documentos internos sitúan el costo total en aproximadamente 600 millones.

Del monto proyectado, unos 307 millones de dólares procederían de fondos federales, principalmente destinados a medidas de seguridad a cargo del Servicio Secreto y de la Oficina Militar de la Casa Blanca.

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Los restantes 293 millones serían cubiertos mediante aportaciones privadas.

Fondos públicos para seguridad y obras

Según la publicación, el Gobierno federal ya habría autorizado más de una docena de pagos por varios millones de dólares para el desarrollo del proyecto.

La iniciativa contempla la demolición del Ala Este de la Casa Blanca, la construcción del nuevo salón de baile y la instalación de un búnker, entre otras modificaciones.

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Los documentos también señalan que el uso de recursos públicos fue considerado desde las primeras etapas del proyecto y que funcionarios federales buscaron relacionar la obra con necesidades de seguridad para justificar legalmente el financiamiento gubernamental.

Las obras fueron parcialmente suspendidas después de que un juez federal determinó en marzo que el presidente no contaba con autoridad para continuar con la construcción sin una autorización específica del Congreso.

Sin embargo, la decisión fue suspendida temporalmente por un tribunal federal de apelaciones, que deberá resolver en las próximas semanas si el fallo inicial se mantiene o queda sin efecto.

La controversia se ha intensificado debido a la discrepancia entre las declaraciones públicas de Trump sobre el origen de los recursos y la información contenida en los documentos citados por el periódico.

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