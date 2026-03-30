Trump revela complejo militar bajo la Casa Blanca

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reveló que las Fuerzas Armadas construyen un “gran complejo” militar subterráneo bajo el nuevo salón de baile proyectado en la Casa Blanca, en una obra que ha generado polémica tanto por su carácter secreto como por su impacto en un edificio histórico.

De acuerdo con el mandatario, el complejo se ubica debajo del Ala Este y forma parte de un plan de seguridad nacional que, hasta hace poco, se mantenía en reserva.

“Las Fuerzas Armadas están construyendo un gran complejo debajo del salón de baile; esto ha salido a la luz recientemente debido a una demanda”, declaró Trump a bordo del Air Force One.

El presidente detalló que la construcción avanza conforme a lo previsto y que el salón de baile funcionará como una “cubierta” para la infraestructura militar.

Instalaciones blindadas

Trump aseguró que el proyecto incluye medidas de alta seguridad, como cristales completamente blindados, techos reforzados y estructuras diseñadas para resistir ataques con drones.

“Desafortunadamente, vivimos en una época en la que eso es algo bueno”, afirmó, en referencia al contexto de tensión internacional derivado del conflicto con Irán.

El mandatario reconoció que el componente militar del proyecto debía permanecer confidencial, pero salió a la luz tras una demanda interpuesta por el Fondo Nacional para la Preservación Histórica.

Esta organización busca frenar la construcción hasta que cuente con la aprobación del Congreso, al considerar que las obras afectan una zona de alto valor histórico y simbólico dentro del complejo presidencial.

El caso continúa bajo revisión de un juez federal.

Críticas por impacto histórico y costo

Desde el inicio de las obras, historiadores y grupos de conservación han cuestionado la demolición del Ala Este, señalando la falta de transparencia y de consultas previas con autoridades legislativas.

El nuevo salón de baile, diseñado para albergar entre 650 y 1,000 invitados en eventos oficiales, comenzó con un presupuesto estimado de 200 millones de dólares, pero su costo ha aumentado hasta cerca de 400 millones tras diversas modificaciones.

Las remodelaciones de la Casa Blanca se han convertido en uno de los sellos del gobierno de Trump, quien ha impulsado cambios en distintas áreas del recinto, incluido el Despacho Oval, con el objetivo de dejar un legado arquitectónico propio.

Reportes previos, como los difundidos por CNN, ya habían adelantado la posible construcción de un búnker bajo el Ala Este, lo que ahora queda parcialmente confirmado por las declaraciones del propio presidente.

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