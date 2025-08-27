Cerrar X
Sancionan a menor que confesó haber disparado contra Uribe Turbay

Una jueza colombiana sancionó este miércoles a un menor de 15 años que aceptó los cargos por disparar en una mitin a Uribe Turbay

  • 27
  • Agosto
    2025

Una jueza colombiana sancionó este miércoles a un menor de 15 años que aceptó los cargos por disparar en una mitin al precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien falleció tras permanecer dos meses en cuidados intensivos.

El menor fue sancionado a pasar siete años privado de la libertad en un centro especial para adolescentes, debido a que en Colombia los menores de 18 años no están sometidos a los mismos castigos que los mayores de edad.

Según la fiscalía, el menor acudió a un parque del occidente de Bogotá el 7 de junio donde Uribe Turbay dio un discurso de campaña y le disparó por la espalda.

En la huida, el joven fue interceptado por personas del esquema de seguridad del precandidato y luego capturado.

Además del menor, las autoridades han capturado a cinco personas señaladas de planear y ejecutar el ataque. Sin embargo, aún buscan determinar el móvil del ataque y los autores intelectuales.

El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, ha señalado como hipótesis principal la posible responsabilidad de la Segunda Marquetalia, una disidencia de la extinta guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

La familia ha pedido que se reconozca el caso como un crimen de lesa humanidad , buscando que la investigación no prescriba.


