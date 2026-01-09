Podcast
Internacional

'No necesito el derecho internacional', asegura Trump

Trump minimizó el derecho internacional al afirmar que solo su criterio moral frena decisiones militares, lo que llevó al Senado a impulsar límites a su poder

  • 09
  • Enero
    2026

Donald Trump afirmó en una entrevista que su autoridad como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas solo encuentra un límite en su “propio código moral”, minimizando el peso del derecho internacional y de otros mecanismos de control que tradicionalmente actúan como freno a decisiones como ataques, invasiones o medidas de presión contra otros países.

Cuestionado de forma directa sobre si existen restricciones a su capacidad para usar la fuerza militar en cualquier parte del mundo, el presidente de Estados Unidos respondió sin rodeos: “Sí, hay una sola cosa: mi moralidad. Mi propia mente es lo único que puede detenerme”.

“No necesito el derecho internacional”, añadió. “No tengo intención de hacerle daño a la gente”.

Aunque aceptó que su gobierno debe, en teoría, acatar las normas internacionales, Trump dejó claro que será él quien determine cuándo esas reglas son aplicables a Estados Unidos. “Todo depende de cómo se defina el derecho internacional”, sostuvo.

Con ello, el mandatario dejó abierta la posibilidad de una interpretación unilateral de los compromisos internacionales del país, aunque también admitió que dentro de Estados Unidos enfrenta ciertos límites institucionales a su poder.

El senado reacciona

Tras las declaraciones de Trump, el Senado estadounidense respondió y votó el jueves una resolución destinada a impedir que el presidente emprenda nuevas acciones militares sin la autorización previa del Congreso.

La votación, que avanzó por un estrecho margen de 52 votos contra 47, permitió llevar adelante la resolución sobre poderes de guerra. En ella, un pequeño grupo de senadores republicanos rompió filas con Trump y se sumó a todos los demócratas para impulsar el debate hacia una votación final.

Previamente, Trump había declarado al New York Times que Estados Unidos podría mantener la supervisión de Venezuela y el control de sus ingresos petroleros durante un periodo prolongado.


