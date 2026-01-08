Trump sube su estrategia: atacará por tierra a los cárteles

Con el mundo todavía impactado por el operativo de Estados Unidos para extraer a Nicolás Maduro de Venezuela como parte de su estrategia para combatir el narcotráfico, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, adelantó que pronto comenzará a atacar por tierra a los cárteles.

En una entrevista para la cadena Fox News, el mandatario estadounidense presumió los buenos resultados de su estrategia en contra el ingreso de drogas a EUA, las cuales, según él, descendieron en 97% para aquellas que ingresaban por mares y océanos.

'Los cárteles gobiernan México'

Aunque no mencionó una intervención o un ataque en suelo mexicano, el mandatario adelantó que pronto extenderá su ofensiva a tierra para combatir a los cárteles, para seguidamente afirmar que estos "gobiernan México".

"Eliminamos el 97% del tráfico de drogas que entra por agua, y ahora empezaremos a actuar en tierra, a los cárteles, respectivamente. Los cárteles gobiernan México, es muy triste ver lo que le pasa al país, pero los cárteles gobiernan", dijo.

🇺🇸🇲🇽 | ÚLTIMA HORA: Donald Trump: "Vamos a empezar a atacar a fondo a los cárteles. Los cárteles gobiernan México". pic.twitter.com/dU72qmam3u — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) January 9, 2026

Trump contra las drogas

Recordemos que desde que comenzó su segundo periodo al frente del gobierno de los estados Unidos, Trump llegó al poder con el intenso combate a las drogas como una de sus banderas, pues el creciente consumo de drogas en el país mata a cientos de miles de personas cada año.

"Los cárteles matan entre 250 y 300 mil personas al año en nuestro país con sus drogas. Es horrible. Familias devastadas donde mueren hijos y padres, porque los padres también mueren por drogas".

Sin piedad contra el tráfico

Desde septiembre de 2025, el gobierno de Estados Unidos comenzó a bombardear con fuerza letal supuestas narcolanchas en aguas internacionales del Caribe, en los cuales hasta 115 presuntos delincuentes perdieron la vida.

Comentarios