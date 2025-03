Se incendia avión de American Airlines con 178 pasajeros a bordo

Un avión de American Airlines con 178 personas a bordo se incendió este jueves por la tarde en la pista tras realizar un aterrizaje de emergencia en el Aeropuerto Internacional de Denver, Colorado, EU., lo que provocó que decenas de pasajeros fueran evacuados subiéndose al ala del avión.

La aerolínea, no obstante, ha reportado que, tres horas después del incendio, doce pasajeros fueron trasladados a un hospital para su evaluación.

El vuelo 1006 de un Boeing 737-800 de American Airlines había despegado del Aeropuerto de Colorado Springs con destino al Aeropuerto Internacional de Dallas-Fort Worth cuando sobre las 18:00 hora local, la tripulación reportó vibraciones en el motor.

En un comunicado aparte, American Airlines informó que el avión experimentó un "problema con el motor" tras aterrizar y rodar hasta la puerta de embarque.

Varios videos publicados en redes sociales muestran llamas saliendo del avión y a personas evacuando subiéndose al ala bajo una intensa columna de humo.

