Juez rechaza petición de 'El Chapo' de extradición a México

El juez federal Brian Cogan, responsable de la sentencia contra el narcotraficante mexicano Joaquín Guzmán, conocido como “el Chapo”, rechazó este lunes su solicitud de ser extraditado a México, así como otras peticiones relacionadas con su condena en Estados Unidos.

De acuerdo con el escrito judicial, el magistrado de la Corte para el Distrito Este de Nueva York desestimó todas las solicitudes enviadas por Guzmán en los últimos días, al considerar que carecen de fundamento legal.

Cartas manuscritas enviadas desde prisión

El exlíder del Cártel de Sinaloa envió varias cartas manuscritas en inglés al tribunal, en las que solicitaba su traslado a México, cuestionaba la validez de su sentencia y pedía explicaciones sobre el veredicto de su juicio.

En una de las misivas, fechada el 23 de abril, Guzmán pidió que se respetaran sus derechos para ser regresado a su país y que se revisaran presuntas irregularidades en su proceso judicial.

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En otros escritos, calificó su condena como “injusta” y solicitó incluso la posibilidad de que su familia pudiera visitarlo.

En total, el tribunal recibió cinco cartas en un periodo de dos semanas.

Respuesta del juez Brian Cogan

El juez Cogan respondió de forma contundente a las solicitudes del narcotraficante al señalar que los documentos enviados “carecen de sentido y no tienen validez jurídica”, por lo que fueron desestimados en su totalidad.

El magistrado no dio pie a ninguna revisión del caso ni a modificaciones en la situación legal del acusado, quien permanece bajo cadena perpetua.

En 2019, Joaquín Guzmán Loera fue declarado culpable por un jurado federal en Nueva York de diez delitos relacionados con narcotráfico, tras un juicio que se extendió por casi cuatro meses y que es considerado uno de los más grandes en la historia judicial de Estados Unidos en materia de drogas.

El exlíder criminal fue sentenciado a cadena perpetua más 30 años adicionales, decisión que ha intentado impugnar mediante apelaciones y diversos recursos legales, sin obtener resultados favorables.

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