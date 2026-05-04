Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
chapo_guzman_juicio_jurado_estados_unidos_36ce4a11e6
Internacional

Juez rechaza petición de 'El Chapo' de extradición a México

El juez Brian Cogan desestimó las solicitudes de Joaquín “el Chapo” Guzmán para ser extraditado a México y otros recursos enviados desde prisión

  • 04
  • Mayo
    2026

El juez federal Brian Cogan, responsable de la sentencia contra el narcotraficante mexicano Joaquín Guzmán, conocido como “el Chapo”, rechazó este lunes su solicitud de ser extraditado a México, así como otras peticiones relacionadas con su condena en Estados Unidos.

De acuerdo con el escrito judicial, el magistrado de la Corte para el Distrito Este de Nueva York desestimó todas las solicitudes enviadas por Guzmán en los últimos días, al considerar que carecen de fundamento legal.

Cartas manuscritas enviadas desde prisión

El exlíder del Cártel de Sinaloa envió varias cartas manuscritas en inglés al tribunal, en las que solicitaba su traslado a México, cuestionaba la validez de su sentencia y pedía explicaciones sobre el veredicto de su juicio.

En una de las misivas, fechada el 23 de abril, Guzmán pidió que se respetaran sus derechos para ser regresado a su país y que se revisaran presuntas irregularidades en su proceso judicial.

EH UNA FOTO - 2026-05-04T164431.134.jpg

Lee aquí la nota completa: 'El Chapo' Guzmán envía carta para pedir extradición a México

En otros escritos, calificó su condena como “injusta” y solicitó incluso la posibilidad de que su familia pudiera visitarlo.

En total, el tribunal recibió cinco cartas en un periodo de dos semanas.

Respuesta del juez Brian Cogan

El juez Cogan respondió de forma contundente a las solicitudes del narcotraficante al señalar que los documentos enviados “carecen de sentido y no tienen validez jurídica”, por lo que fueron desestimados en su totalidad.

El magistrado no dio pie a ninguna revisión del caso ni a modificaciones en la situación legal del acusado, quien permanece bajo cadena perpetua.

En 2019, Joaquín Guzmán Loera fue declarado culpable por un jurado federal en Nueva York de diez delitos relacionados con narcotráfico, tras un juicio que se extendió por casi cuatro meses y que es considerado uno de los más grandes en la historia judicial de Estados Unidos en materia de drogas.

El exlíder criminal fue sentenciado a cadena perpetua más 30 años adicionales, decisión que ha intentado impugnar mediante apelaciones y diversos recursos legales, sin obtener resultados favorables.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

chapo_guzman_envia_otra_carta_para_pedir_extradicion_mexico_a7c392cff5
'El Chapo' Guzmán envía carta para pedir extradición a México
tamaulipas_fiscales_fgr_ec44d11ee9
Vinculan a proceso a tres exfuncionarios de la FGR
Audias_Jardinero_08ffac02fa
Suspenden extradición de 'El Jardinero' gracias a un amparo
publicidad

Últimas Noticias

sheinbaum_aifa_eua_c73a7f1430
México y EUA acuerdan medidas para fortalecer transporte aéreo
EH_UNA_FOTO_2026_05_05_T131054_594_ff3e2c1f5e
Eiza González desafía sus límites con Iron Jane en Cannes
stevie_y_sabrina_a47d3f3d82
Sabrina Carpenter y Stevie Nicks deslumbran con histórico dueto
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2026_05_03_at_14_29_45_3d2da13aca
Presa León entra a fase final; abastecerá a Nuevo León
pumas_america_queja_d3f5671af9
Pumas acusará ante Liga MX posible alineación indebida de América
EH_DOS_FOTOS_1_5d14838568
¡Sigue el minuto a minuto del partido Tigres vs Chivas!
publicidad
×