Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
senado_bloquea_400_millones_desntinados_al_salon_trump_3cabb15b2b
Internacional

Senado bloquea US$400 millones destinados al Salón de Trump

Se suman las dudas arquitectónicas y estilísticas del proyecto, entre otros motivos, por su tamaño, mucho mayor que el resto del complejo presidencial

  • 17
  • Mayo
    2026

El Senado de Estados Unidos bloqueó este domingo alrededor de 400 millones de dólares de fondos de seguridad destinados para el Salón de Baile de la Casa Blanca del presidente Donald Trump.

Esta decisión supone un revés para Trump, que considera el Salón de Baile uno de sus proyectos estrella y parte de su legado presidencial, debido a que los republicanos solicitaron fondos para fines de seguridad por el intento de asesinato contra Trump en la cena de corresponsales de la Casa Blanca.

Te recomendamos: Sospechoso de atacar a Trump se declara no culpable

Ante esto, el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, aseguró tras conocerse el freno en el Senado que "los republicanos intentaron hacer que los contribuyentes sufragaran los gastos del salón de baile multimillonario de Trump.

"Los demócratas seguiremos luchando contra esto por todos los medios a nuestro alcance: mediante el procedimiento Byrd, en el pleno del Senado a través de votaciones y en cualquier otro lugar donde los republicanos intenten saquear el dinero que los estadounidenses han ganado con tanto esfuerzo para financiar el palacio dorado de Trump. El contraste no podría ser más claro: los demócratas luchan por las familias estadounidenses; los republicanos luchan por Trump", afirmó Schumer.

La edificación del Salón de Baile suscitó un intenso debate por demoler  el ala este de la Casa Blanca sin ningún tipo de permiso. También se suman las dudas arquitectónicas y estilísticas del proyecto, entre otros motivos, por su tamaño, mucho mayor que el resto del complejo presidencial.

Trump anunció esta semana que el Salón de Baile se inaugurará en septiembre de 2028.

"Su inauguración está programada para alrededor de septiembre de 2028", aseguró el mandatario republicano.

 

 

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

raul2_4355dca15e
EUA prepara acusación formal contra Raúl Castro
170384fd0fddcfd25f78e90b3adbe9a31fa7eb7dw_9017b381ff
Sospechoso de atacar a Trump se declara no culpable
d956dbef1903446666381ac832efbef713d7dfc6_a1ee6e27ad
Irán asegura que su propuesta de paz no es 'excesiva'
publicidad

Últimas Noticias

nl_allende_huacicholeo_13_eb27f55859
Decomisan en Allende más de 1.2 millones de litros de huachicol
6ae0ad3f928b44cf2ccfe2a295c3e5fa549a2015_badcaad2d3
Investigan vínculos de atacante con escuela en San Diego
efrain_huiqui_final_f484580cdb
Huiqui se jugaría su futuro con Cruz Azul en la final ante Pumas
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2026_05_16_at_5_00_42_PM_ce15b4a102
Reynosa vivirá un concierto gratuito para unir a las familias
oms_declara_emergencia_sanitaria_mundial_por_ebola_dbec153141
OMS declara emergencia sanitaria por ébola al sumar 88 muertos
Whats_App_Image_2026_05_18_at_12_24_57_AM_afc6708d4f
Costos de seguros se disparan hasta 40% en 2026
publicidad
×