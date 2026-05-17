Senado bloquea US$400 millones destinados al Salón de Trump

El Senado de Estados Unidos bloqueó este domingo alrededor de 400 millones de dólares de fondos de seguridad destinados para el Salón de Baile de la Casa Blanca del presidente Donald Trump.

Esta decisión supone un revés para Trump, que considera el Salón de Baile uno de sus proyectos estrella y parte de su legado presidencial, debido a que los republicanos solicitaron fondos para fines de seguridad por el intento de asesinato contra Trump en la cena de corresponsales de la Casa Blanca.

Te recomendamos: Sospechoso de atacar a Trump se declara no culpable

Ante esto, el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, aseguró tras conocerse el freno en el Senado que "los republicanos intentaron hacer que los contribuyentes sufragaran los gastos del salón de baile multimillonario de Trump.

"Los demócratas seguiremos luchando contra esto por todos los medios a nuestro alcance: mediante el procedimiento Byrd, en el pleno del Senado a través de votaciones y en cualquier otro lugar donde los republicanos intenten saquear el dinero que los estadounidenses han ganado con tanto esfuerzo para financiar el palacio dorado de Trump. El contraste no podría ser más claro: los demócratas luchan por las familias estadounidenses; los republicanos luchan por Trump", afirmó Schumer.

La edificación del Salón de Baile suscitó un intenso debate por demoler el ala este de la Casa Blanca sin ningún tipo de permiso. También se suman las dudas arquitectónicas y estilísticas del proyecto, entre otros motivos, por su tamaño, mucho mayor que el resto del complejo presidencial.

Trump anunció esta semana que el Salón de Baile se inaugurará en septiembre de 2028.

"Su inauguración está programada para alrededor de septiembre de 2028", aseguró el mandatario republicano.

Comentarios