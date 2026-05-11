Sospechoso de atacar a Trump se declara no culpable

Cole Allen, acusado de intentar asesinar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se declaró este lunes no culpable de los cuatro cargos federales en su contra durante una comparecencia ante un tribunal en Washington.

El hombre, de 31 años, permanece detenido mientras avanza el proceso judicial.

Entre los delitos que enfrenta figura el intento de magnicidio, que podría acarrearle cadena perpetua, además de cargos relacionados con el uso y transporte de armas de fuego y uno más por agresión a un agente con un arma mortal.

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De acuerdo con las autoridades, Allen fue detenido el pasado 26 de abril luego de burlar un control de seguridad e intentar irrumpir armado en un hotel de Washington donde se realizaba la tradicional cena de corresponsales de la Casa Blanca.

En el evento se encontraban figuras clave del Gobierno estadounidense, entre ellas la primera dama Melania Trump, el vicepresidente JD Vance y el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson.

Según la investigación, el sospechoso portaba una escopeta, una pistola y varios cuchillos cuando intentó ingresar al salón. Durante el incidente, se cree que disparó contra un agente antes de ser reducido por las fuerzas de seguridad.

Tiroteo y evacuación sin víctimas

El intento de acceso al recinto derivó en un intercambio de disparos con los agentes encargados de la seguridad, lo que obligó a evacuar al presidente y a miembros de su Gabinete.

A pesar de la gravedad del incidente, no se reportaron víctimas.

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Minutos antes del ataque, Allen habría enviado un mensaje a sus familiares en el que afirmaba que su objetivo eran miembros de la Administración de Trump.

Inicialmente imputado por tres cargos, la Fiscalía del Distrito de Columbia añadió un cuarto por presunta agresión a un agente con arma mortal, tras presentar una acusación revisada ante un gran jurado.

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