Perú anuncia resultados de comicios presidenciales tras un mes

Más de un mes después de los comicios presidenciales en Perú, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) proclamó este domingo los resultados oficiales de la primera vuelta.

De acuerdo con los resultados, quienes pasaron a la siguiente ronda fueron la conservadora Keiko Fujimori y el nacionalista Roberto Sánchez de los 32 candidatos postulados en estas elecciones.

De acuerdo con el presidente del Jurado, Roberto Burneo, esto se debe a que el resto de los candidatos no obtuvieron más de la mitad de la cantidad de votos necesaria, por lo que Sánchez y Fujimori se medirán en las urnas para definir al próximo presidente y vicepresidente del país.

Este viernes se dio a conocer que se alcanzó el conteo del 100% de las actas. Fujimori, candidata de Fuerza Popular, obtuvo 2.8 millones de votos equivalentes al 17,19%, que le colocó en el primer lugar, mientras que Sánchez, de Juntos por el Perú, le escoltó con 2,015 millones de votos que representan el 12.03%.

A sus 50 años, la ex primera dama durante el gobierno de su padre y excongresista busca romper su racha de derrotas presentándose como la mejor opción para imponer orden en un país agobiado por la creciente delincuencia.

Sánchez, quien fue ministro de Comercio Exterior del sentenciado expresidente Pedro Castillo (2021-2022), pasó a la segunda vuelta tras ganar votos de los Andes y la Amazonía con promesas que incluyen la renegociación de contratos de explotación de recursos naturales y el aumento del salario de los maestros.

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