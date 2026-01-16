Sin señales de nuevas protestas en Irán, clérigo pide ejecuciones

Tras una violenta represión que ha dejado a Irán en una tensa calma, las posturas políticas se dividen entre las amenazas de los sectores extremistas y un inesperado tono conciliador desde Washington.

Tensión interna y represión

A pesar de que la vida comercial en Teherán parece recobrar la normalidad, el país permanece bajo un apagón de internet que ya dura una semana. Las protestas, motivadas por la crisis económica y el rechazo a la teocracia, han sido sofocadas mediante una fuerza letal que, según la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos, ha cobrado la vida de 3.090 personas.

En el ámbito religioso, el ayatolá Ahmad Khatami pidió la pena de muerte para los detenidos, calificándolos como "soldados de Trump". El clérigo detalló daños significativos en infraestructura estatal y religiosa, incluyendo mezquitas y centros médicos, lo que evidencia el nivel de hostilidad hacia los símbolos del régimen.

El giro diplomático de Trump

Contrario a su retórica beligerante habitual, el presidente Donald Trump agradeció a los líderes iraníes por no ejecutar a cientos de manifestantes detenidos. Al afirmar que Irán canceló la ejecución de más de 800 personas, Trump parece alejarse de la opción militar.

Fuentes diplomáticas sugieren que esta moderación responde a las advertencias de aliados regionales como Egipto, Arabia Saudí y Qatar, quienes temen que una intervención estadounidense desestabilice la economía global y la seguridad de Oriente Próximo.

Geopolítica y figuras en el exilio

El contexto regional muestra a una Rusia debilitada por la guerra en Ucrania y la reciente pérdida de aliados clave en Siria y Venezuela. No obstante, Vladímir Putin ha mantenido conversaciones con el presidente iraní Masoud Pezeshkian y con Benjamin Netanyahu para intentar reducir las tensiones.

Por otro lado, desde Washington, Reza Pahlavi, hijo del último sha, instó a Estados Unidos a cumplir sus promesas de apoyo y convocó a nuevas jornadas de protesta. Aunque mantiene visibilidad en la diáspora, su liderazgo sigue sin consolidarse plenamente dentro de las fronteras iraníes.

Impacto en las fronteras

La crisis ha trascendido los límites nacionales:

Turquía: Ciudadanos iraníes cruzan la frontera para evadir la censura digital, mientras extranjeros huyen de los disturbios relatando el uso de armas pesadas por parte de las fuerzas de seguridad.

Irak: Grupos separatistas kurdos (PAK) han iniciado ataques contra la Guardia Revolucionaria en represalia por la represión, incrementando el riesgo de un conflicto transfronterizo.

