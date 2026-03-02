Israel bombardea sur de Beirut tras ataque de Hezbolá

El Fuerzas de Defensa de Israel llevó a cabo este martes (tiempo local) bombardeos en los suburbios del sur de Beirut, en una nueva escalada del conflicto regional, después de que el grupo chií libanés Hezbolá reivindicara un ataque con drones contra una base aérea israelí.

La Agencia Nacional de Noticias del Líbano informó de “intensos ataques aéreos” sobre zonas meridionales de la capital, poco después de que el portavoz en árabe del Ejército israelí, Avichay Adraee, instara a los residentes a evacuar áreas cercanas a instalaciones que, según afirmó, pertenecen a Hezbolá.

La ofensiva israelí se produjo tras el anuncio del movimiento libanés de que había lanzado un escuadrón de drones contra la base aérea de Ramat David a las 5:00 horas, con el objetivo de atacar radares y salas de control.

Por su parte, Hezbolá señaló que la acción fue en respuesta a lo que calificó como una “agresión criminal israelí” contra ciudades y pueblos del Líbano, incluidos los suburbios del sur de Beirut.

En su comunicado, el grupo afirmó que los bombardeos israelíes han causado la muerte de decenas de civiles y la destrucción de infraestructura, y aseguró que su respuesta se dirigió exclusivamente contra objetivos militares.

Actualmente, el Líbano es uno de los principales escenarios del conflicto entre Irán, Israel y Estados Unidos, desatado tras el ataque conjunto de Washington y el Estado israelí contra territorio iraní el pasado sábado, en el que murió el líder supremo, el ayatolá Ali Jameneí.

Según la organización iraní de derechos humanos HRANA, esos ataques han dejado al menos 742 civiles muertos.

En respuesta a la muerte de Jameneí y a los bombardeos sobre Teherán, Hezbolá lanzó ataques contra el norte de Israel en la madrugada del lunes, lo que derivó en una ofensiva israelí a gran escala contra Beirut y el sur del Líbano.

El Ejército israelí afirmó haber atacado más de 70 instalaciones vinculadas a Hezbolá, entre ellas almacenes de armas, bases de lanzamiento y lanzadores de misiles. De acuerdo con fuentes oficiales, la ofensiva dejó 52 muertos y 154 heridos, incluidos dirigentes del grupo chií.

