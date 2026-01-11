Podcast
Internacional

Indigna fallecimiento de preso político tras captura de Maduro

Este hombre que brindó más de 20 años de su vida al servicio de las autoridades, perdió la vida este sábado mientras se encontraba recluído en Caracas

  • 11
  • Enero
    2026

Edison Torres Fernández, de 52 años, perdió la vida este sábado bajo la custodia policial en Caracas, Venezuela; luego de ser detenido por presunta traición al gobierno de Nicolás Maduro.

De acuerdo con el Comité de Familiares por la Libertad de los Presos Políticos, Torres Fernández fungió como funcionario de la Policía del estado Portuguesa por más de 20 años.

Este hombre fue aprehendido el pasado 9 de diciembre de 2025 por compartir mensajes críticos contra el régimen y el gobernador del estado, por lo que aparentemente fue acusado de traición a la patria y asociación para delinquir.

Sin embargo, la falta de información sobre su deceso, así como de la deficiente atención médica recibida causó indignación entre el comite, quienes exigieron claridad en lo sucedido.

"Exigimos una investigación inmediata, independiente y transparente, así como la liberación inmediata de todos los presos políticos que continúan injustamente detenidos. No puede morir nadie más bajo custodia del Estado. La vida de las personas privadas de libertad es responsabilidad absoluta de quienes las mantienen detenidas."

También podría interesarte: Arrestan a 60 en Nicaragua por opinar sobre captura de Maduro

María Corina Machado se pronuncia sobre rehenes liberados 

Esto sucede después de que la acreedora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado dedicó unas palabras a las familias de los presos políticos liberados.

Por medio de un video compartido en redes sociales, la activista opositora destacó el papel de los familiares de aquellos presos políticos que permenecieron años recluidos, así como la noción de justicia llevada a cabo.

"Ustedes fueron fortaleza cuando faltó la libertad. Ustedes fueron dignidad cuando inundó la injusticia y fueron esperanza cuando el tiempo quiso convertirse en castigo"


×