Incendio en Hong Kong deja un hombre muerto y una mujer en coma

Al menos un hombre sin vida y su esposa gravemente herida fue el saldo de un incendio ocurrido la madrugada de este domingo en un apartamento de Hong Kong.

Este siniestro ocurrió durante las labores de restauración de los rascacielos de la ciudad. Cuerpos de bomberos acudieron hasta la urbanización Yoho Town, donde desalojaron a 435 residentes para controlar las llamas del incendio en aproximadamente 30 minutos.

Sin embargo, la pareja fue encontrada inconsciente en su dormitorio, por lo que procedieron a brindarles atención médica inmediata. Pese a los esfuerzos, el hombre perdió la vida en las instalaciones del Hospital Pok Oi, mientras que su esposa permanece hospitalizada en estado de coma.

Información preliminar apuntó a que los sistemas de protección funcionan de manera correcta, por lo que se advirtió que cualquier anomalía hallada conllevará “medidas coercitivas inmediatas”.

Personal del Departamento de Servicios Contra Incendios, el Laboratorio Gubernamental y el Departamento de Servicios Eléctricos y Mecánicos serán los encargados de establecer las líneas de investigación correspondientes.

Devastador incendio acaba con la vida de más de 160 personas

Autoridades recordaron el siniestro ocurrido en el edificio residencial Wang Fuk Court, donde más de 160 personas perdieron la vida el pasado noviembre por las deficiencias de seguridad y problemas de corrupción.

Los arrestados, entre intermediarios, consultores, contratistas y miembros de corporaciones de propietarios, están acusados de sobornos para adjudicar contratos, uno de ellos por 33 millones de dólares hongkoneses, y de manipulación fraudulenta de asambleas para obtener poderes.

Es por ello que las autoridades exigieron mayor supervisión en los procesos de contratación y mantenimiento de edificios de departamentos.

También podría interesarte: Suman 151 muertos y 13 detenidos por incendio en Hong Kong

Comentarios