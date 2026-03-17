Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
inter_base_nuevo_mexico_70807f0450
Internacional

Tiroteo en base aérea de EUA en Nuevo México deja una muerto

Un tiroteo en la Base de la Fuerza Aérea Holloman dejó una persona muerta y otra herida; autoridades descartaron riesgo posterior

  • 17
  • Marzo
    2026

Este martes se registró un tiroteo en una base de la Fuerza Aérea de Estados Unidos en Nuevo México, el cual dejó como saldo una muerta y una herida, quien fue trasladada. 

De acuerdo con funcionarios militares, se ordenó el cierre de la Base de la Fuerza Aérea Holloman, cerca de Alamogordo en el sur de Nuevo México, cerca de las 17:30 horas debido a reportes de un tirador activo, de acuerdo con un comunicado. La persona herida fue trasladada para recibir atención médica.

Del mismo modo, se confirmó que ya no hay riesgo en la base y se levantó el cierre de operaciones.

“El personal de emergencia responde a la situación y no hay amenaza alguna en este momento”, según el comunicado.

No se han dado a conocer los nombres de las personas baleadas ni algún otro detalle adicional sobre el tiroteo.

La base —de unos 240 kilómetros cuadrados— alberga al 49.º Ala, que brinda apoyo en labores de seguridad nacional e incluye aviadores listos para combate, de acuerdo con su sitio web.

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

AP_26076795329463_f94fd3248d
Trump amenaza con ceder control del estrecho de Ormuz
seleccion_femenil_iran_9e0832663e
Selección femenil de Irán regresa a casa en medio de tensiones
trump_restos_militares_15835c4329
Trump recibirá restos de seis militares caídos en guerra con Irán
publicidad

Últimas Noticias

EH_DOS_FOTOS_43_6f139644a0
Selena Gomez hará cameo en 20 aniversario de 'Hannah Montana'
app_conoce_mexico_mundial_5773873890
Gobierno lanzará app 'Conoce México' rumbo al Mundial 2026
AP_26076795329463_f94fd3248d
Trump amenaza con ceder control del estrecho de Ormuz
publicidad

Más Vistas

nl_anthem_capital_2964831091
Anthem Capital: defraudan a regios y aún se promueven
nl_anthem_capital_jpeg_6149a4bb2a
¡Se esfuma! Capital Anthem obtiene preventas y vacía oficinas
Whats_App_Image_2026_03_15_at_11_59_35_PM_183bd66d1d
Viene boom de plazas comerciales para Nuevo León
publicidad
×