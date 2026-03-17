Tiroteo en base aérea de EUA en Nuevo México deja una muerto

Este martes se registró un tiroteo en una base de la Fuerza Aérea de Estados Unidos en Nuevo México, el cual dejó como saldo una muerta y una herida, quien fue trasladada.

De acuerdo con funcionarios militares, se ordenó el cierre de la Base de la Fuerza Aérea Holloman, cerca de Alamogordo en el sur de Nuevo México, cerca de las 17:30 horas debido a reportes de un tirador activo, de acuerdo con un comunicado. La persona herida fue trasladada para recibir atención médica.

Del mismo modo, se confirmó que ya no hay riesgo en la base y se levantó el cierre de operaciones.

“El personal de emergencia responde a la situación y no hay amenaza alguna en este momento”, según el comunicado.

No se han dado a conocer los nombres de las personas baleadas ni algún otro detalle adicional sobre el tiroteo.

La base —de unos 240 kilómetros cuadrados— alberga al 49.º Ala, que brinda apoyo en labores de seguridad nacional e incluye aviadores listos para combate, de acuerdo con su sitio web.

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