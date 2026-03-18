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Internacional

EUA endurece visas: exige fianzas de hasta 15 mil dólares

El gobierno de Estados Unidos amplió este miércoles de países cuyos ciudadanos deberán pagar depósito para solicitar ingreso

  • 18
  • Marzo
    2026

El gobierno de Estados Unidos amplió este miércoles la lista de naciones cuyos ciudadanos deberán pagar fianzas de hasta 15 mil dólares para poder solicitar una visa, como parte de su política para frenar la migración irregular.

De acuerdo con el Departamento de Estado de Estados Unidos, a partir del 2 de abril se sumarán 12 países a este programa, entre ellos Camboya, Etiopía, Georgia, Granada, Lesoto, Mauricio, Mongolia, Mozambique, Nicaragua, Papúa Nueva Guinea, Seychelles y Túnez.

Medida para reducir permanencias irregulares

El requisito forma parte de una estrategia impulsada por la administración del presidente Donald Trump, que busca reducir los casos de personas que permanecen en el país tras el vencimiento de sus visas.

Según las autoridades, los solicitantes de estas naciones —muchas con altas tasas de sobreestadía— deberán depositar entre 5 mil, 10 mil o hasta 15 mil dólares, dependiendo de su perfil y a discreción del funcionario consular.

El monto puede ser reembolsado si la visa es rechazada o, en caso de ser aprobada, si el viajero cumple con las condiciones migratorias establecidas.

“El programa de fianzas para visas ya ha demostrado ser eficaz para reducir drásticamente el número de personas que se quedan más allá de su vigencia”, señaló el Departamento de Estado, al destacar que cerca del 97 % de quienes han pagado este depósito han respetado los términos de su estancia.

Lista en expansión

Con esta actualización, el número total de países sujetos a esta medida alcanzará alrededor de 50 naciones a partir de abril, en su mayoría ubicadas en África, Asia y el Caribe.

El programa comenzó como un plan piloto en 2025 y se ha ido ampliando gradualmente, incorporando países con base en indicadores como tasas de incumplimiento de visas y controles documentales.

La política se enmarca en un endurecimiento más amplio de las medidas migratorias de Estados Unidos, que incluyen mayores revisiones a solicitantes y restricciones adicionales para ciertos países.

Autoridades estadounidenses han insistido en que estas acciones buscan garantizar que los visitantes cumplan con las condiciones de ingreso y evitar que se conviertan en una carga para el sistema migratorio.


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