Estados árabes e islámicos piden a Irán que detenga los ataques

Pese a que Irán es una nación islámica, no todos están de acuerdo con el conflicto con Estados Unidos e Israel.

Este jueves, los ministros de Asuntos Exteriores de 12 estados, tanto árabes como islámicos, pidieron, a través de una declaración en conjunto, a Irán cesar inmediatamente sus ataques y respetar el derecho internacional.

En el comunicado, los ministros denunciaron los ataques de Irán contra los estados del Golfo, Jordania, Azerbaiyán y Turquía, que, según dijeron, tuvieron como objetivo “zonas residenciales, infraestructura civil, incluidas instalaciones petroleras, plantas desalinizadoras, aeropuertos, edificios residenciales y sedes diplomáticas”.

Del mismo modo, los ministros también condenaron los ataques de Israel en contra del Líbano, reafirmando su apoyo a la "seguridad, estabilidad e integridad territorial” del país.

La declaración de los 12 estados se produjo mientras Irán realizaba ataques en contra de la infraestructura energética en todo el golfo, con incendios reportados en instalaciones en Qatar y misiles balísticos interceptados en Arabia Saudita.

Previo a estos ataques, los medios estatales acusaron tanto a Estados Unidos como a Israel de atacar partes de sus instalaciones de producción de petróleo y gas natural.

Este comunicado fue emitido en nombre de los ministros que representan a Azerbaiyán, Bahrein, Egipto, Jordania, Kuwait, Líbano, Pakistán, Qatar, Arabia Saudita, Siria, Turquía y los Emiratos Árabes Unidos.

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