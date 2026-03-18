Trump niega conocimiento previo de ataque de Israel a refinería
El presidente de Estados Unidos se deslindó del bombardeo al campo Pars Sur y advirtió represalias si continúan ataques en la región
18
-
Marzo
2026
La noche de este miércoles, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su Administración no tenía conocimiento de que el ataque que Israel realizaría sería en un campo de gas natural en el golfo de Irán.
A través de una publicación, Trump se desligó del ataque.
Israel, enfurecido por lo ocurrido en Oriente Medio, atacó una importante instalación en Irán conocida como el campo de gas Pars Sur. Solo una pequeña parte resultó dañada".
En su publicación, el mandatario estadounidense insistió en que su país no tenía "conocimiento previo del ataque" y que "Irán, sin conocer los hechos, respondió atacando injustificadamente una parte de la planta de gas natural licuado de Catar".
"Israel no volverá a atacar el campo de gas Pars Sur, de vital importancia, a menos que Irán decida imprudentemente atacar a un país inocente, en este caso Catar", agregó el republicano.
El ataque de este miércoles por parte de Israel al campo de gas Pars Sur en primera instancia fue adjudicado a Estados Unidos como parte de una operación.
Tras este ataque, respondió con ataques en Catar y Emiratos Árabes Unidos, provocando un incendio considerable en la refinería de Ras Laffan, la principal de gas natural licuado del país, en un depósito de combustible para aviones de Riad y una refinería de Baréin.
El Gobierno de Catar informó de que la defensa civil atendió el incendio que provocó "graves daños" en Ras Laffan, el principal sitio de producción de gas natural licuado del país.
Después de la respuesta iraní, Trump advirtió que, en caso de que se vuelvan a atacar las refinerías cataríes, autorizará destruir el campo de Pars Sur.
El campo de gas natural Pars Sur, ubicado en el golfo pérsico de Irán, es la reserva natural más grande del mundo y proveedora del 70 % del gas doméstico que utiliza el Estado persa.
