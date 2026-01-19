Podcast
Internacional

Tormenta solar activa alerta por posible aurora en Norteamérica

Una fuerte perturbación del campo magnético, podría permitir la observación de auroras boreales en Canadá y zonas de Estados Unidos, informó la NOAA

  • 19
  • Enero
    2026

Una aurora boreal podría ser visible en todo Canadá y en algunas partes de Estados Unidos después de que se presentara una gran perturbación en el campo magnético de la Tierra.

El vaticinio, del Centro de Predicción del Clima Espacial de la Oficina Nacional de Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés), llega en medio de intensas tormentas geomagnéticas y de radiación solar, comentó Shawn Dahl, coordinador de servicios en el centro.

Estas tormentas geomagnéticas, las cuales pueden dar lugar a intensas auroras boreales, también pueden llegar a interferir con operaciones de satélites, comunicaciones y otras infraestructuras.

Dahl también expresó que no se prevé que la tormenta actual se debilite mucho hasta algún momento del martes.

Apenas en noviembre pasado, las tormentas solares provocaron auroras boreales en diferentes partes de Europa como Hungría y el Reino Unido, y en estados del sur de EU como lo son Kansas, Colorado y Texas.

Las tormentas de radiación solar pueden afectar objetos en el espacio y ciertos tipos de sistemas de comunicación, pero Dahl hizo notar que los astronautas en la Estación Espacial Internacional no están en riesgo actualmente. En más de dos décadas no se había registrado una tormenta con la intensidad de esta, apuntó.


×