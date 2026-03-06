Usa Casa Blanca video de Bob Esponja en ataques a Irán

La Casa Blanca difundió en redes sociales un video de apenas 14 segundos para promocionar los recientes ataques militares contra Irán, un material que ha generado polémica por incluir una escena del personaje animado Bob Esponja antes de mostrar imágenes de explosiones en objetivos militares.

El clip inicia con la popular caricatura infantil disfrazada de superhéroe pronunciando la frase: “quieren verme hacerlo de nuevo”, tras lo cual aparecen secuencias de bombardeos realizados en las últimas horas por fuerzas estadounidenses.

La publicación forma parte de la estrategia digital del gobierno del presidente Donald Trump, que en los últimos meses ha recurrido a formatos poco convencionales para difundir mensajes sobre acciones militares y decisiones políticas.

Estrategia digital que ya había generado polémica

No es la primera vez que la administración estadounidense utiliza contenidos de entretenimiento o videojuegos para acompañar mensajes oficiales sobre la ofensiva en Medio Oriente.

Horas antes, la propia Casa Blanca había difundido otro material promocional con una animación inspirada en el videojuego Call of Duty para destacar los mismos ataques contra territorio iraní.

Cabe mencionar que dicha estrategia ha provocado críticas entre analistas y usuarios de redes sociales, quienes cuestionan el uso de referencias de cultura popular y caricaturas en un contexto de conflicto armado.

Durante el actual gobierno, las cuentas oficiales también han sido señaladas por emplear contenidos generados con inteligencia artificial para ridiculizar a adversarios políticos.

Incluso semanas atrás se desató una controversia luego de la publicación de un video donde el expresidente Barack Obama aparecía representado como un simio, lo que generó fuertes cuestionamientos en medios y redes.

Irán reduce intensidad de sus ataques

Mientras continúa el intercambio de hostilidades, el Comando Central de Estados Unidos informó que la respuesta militar iraní ha disminuido significativamente durante las últimas 24 horas.

El almirante Brad Cooper, jefe del comando, señaló en una conferencia de prensa en Miami que los ataques con misiles balísticos lanzados por Irán se redujeron en aproximadamente un 90 % en comparación con los primeros días del conflicto.

De acuerdo con el funcionario, los ataques con drones también registraron una caída considerable.

“Las operaciones con drones se han reducido en alrededor de un 83 por ciento respecto al inicio de las hostilidades”, explicó Cooper.

La información fue presentada durante una comparecencia conjunta con el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth.

