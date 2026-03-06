Trump exige rendición total de Irán; rechaza negociación

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su gobierno no aceptará ningún acuerdo con Irán y que la única salida al conflicto será una “rendición incondicional” por parte de la República Islámica.

A través de su red social Truth Social, el mandatario lanzó un mensaje contundente mientras la ofensiva militar iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán está a punto de cumplir una semana de combates.

“¡No habrá acuerdo con Irán, salvo una RENDICIÓN INCONDICIONAL!”, escribió Trump.

Añadió que, tras ese escenario, Washington y sus aliados trabajarían para reconstruir al país persa.

“Después de eso y tras la elección de un líder grande y aceptable, trabajaremos con nuestros aliados para rescatar a Irán del borde de la destrucción y hacerlo económicamente más fuerte que nunca”, señaló.

En el mismo mensaje, el mandatario utilizó un eslogan similar al que impulsó durante su campaña presidencial.

“Irán tendrá un gran futuro. ¡HAGAMOS A IRÁN GRANDE DE NUEVO!”, escribió, utilizando el acrónimo “MIGA”.

Las declaraciones se producen en medio de una escalada militar que comenzó el sábado pasado, cuando fuerzas estadounidenses e israelíes lanzaron ataques contra objetivos estratégicos iraníes.

Ataques iniciales y respuesta de Teherán

En los bombardeos iniciales fue asesinado el líder supremo iraní, Ali Khamenei, junto con parte de la cúpula militar del país, además de cientos de personas que murieron durante los primeros ataques, una cifra que ha seguido aumentando conforme continúan las operaciones.

Como respuesta, Teherán ha lanzado misiles y ataques contra territorio israelí y contra instalaciones estadounidenses en la región, incluyendo bases militares y embajadas en países como Kuwait y Arabia Saudita.

Desde el inicio del conflicto, al menos seis militares estadounidenses han perdido la vida.

Irán niega querer negociar

En días previos, Trump aseguró en entrevistas con medios estadounidenses que el gobierno iraní buscaba abrir un canal de diálogo para frenar el conflicto, sin embargo las autoridades de Teherán han rechazado públicamente esa versión.

Por su parte, el mandatario republicano sostiene que la ofensiva tiene como objetivo neutralizar las capacidades militares iraníes, destruir su armada y frenar su programa nuclear, además de proteger a los ciudadanos estadounidenses.

En medio de la escalada del conflicto, Trump tiene previsto reunirse este viernes en la Casa Blanca con ejecutivos de empresas del sector defensa, acompañado por el secretario de Defensa, Pete Hegseth.

Comentarios