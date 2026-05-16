NL digitalizarán 50 mil documentos del archivo de Bernardo Reyes

Con el objetivo de preservar y difundir una parte fundamental de la memoria histórica de México y Nuevo León, la Secretaría de Cultura de Nuevo León (SCNL) y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) firmaron un convenio de colaboración para digitalizar el archivo histórico del General Bernardo Reyes.

El acuerdo fue suscrito en la Capilla Alfonsina de la Ciudad de México por Melissa Segura Guerrero, Secretaria de Cultura de Nuevo León, y Alejandra de la Paz Nájera, Directora General del INBAL, como parte de una estrategia para fortalecer la conservación, investigación y acceso público al patrimonio documental.

Más de 50 mil documentos estarán disponibles para consulta pública

Melissa Segura Guerrero calificó este convenio como un paso histórico para la recuperación de la memoria de Nuevo León, al destacar que el archivo contiene más de 50 mil documentos que serán digitalizados, catalogados, clasificados y puestos a disposición de investigadores, estudiantes y ciudadanos interesados en la historia regional y nacional.

“El día de hoy damos un paso muy importante, un paso histórico en la recuperación de la memoria del estado de Nuevo León”, expresó la funcionaria, al subrayar que el acceso público será uno de los principales logros de este proyecto.

Bernardo Reyes, figura clave en la historia política y social

Durante el acto, Segura Guerrero destacó que hablar de Bernardo Reyes implica revisar una etapa decisiva para comprender la evolución política, social y militar de Nuevo León y México, especialmente durante el Porfiriato, periodo en el que Monterrey vivió un proceso clave de modernización.

El archivo, actualmente resguardado en la Capilla Alfonsina, reúne documentos relacionados con la trayectoria pública, militar y política del exgobernador de Nuevo León, cuya figura sigue siendo central para estudios históricos del país.

El proceso técnico estará a cargo de la empresa especializada G. DOC y se desarrollará en aproximadamente cuatro meses, incluyendo escaneo, indexación, clasificación y creación de archivos en formatos TIFF, JPEG y PDF bajo estándares internacionales.

Además, se generará una copia digital que será resguardada en Nuevo León, permitiendo consultas directas desde el estado y eliminando barreras físicas para el acceso al acervo.

En el evento también participaron Javier Garciadiego Dantán, Director General de la Capilla Alfonsina, y Octavio López Garza, especialista en gestión documental, quienes destacaron este proyecto como una iniciativa que une la preservación histórica con herramientas tecnológicas contemporáneas.

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