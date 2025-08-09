Cerrar X
Internacional

Tres heridos en un tiroteo en Times Square, Nueva York

Un tiroteo ocurrió en Times Square en la madrugada de este sábado, alrededor de la 1:20 horas, dejando un saldo de tres personas heridas

  • 09
  • Agosto
    2025

Un tiroteo ocurrió en Times Square en la madrugada de este sábado, alrededor de la 1:20 horas, dejando un saldo de tres personas heridas. 

Según el Departamento de Policía de Nueva York, el incidente se desencadenó tras una disputa verbal, cuando un adolescente de 17 años disparó contra un grupo de personas.

Las víctimas, una mujer de 18 años con un rasguño en el cuello, un hombre de 19 años con una herida de bala en el pie derecho y un hombre de 65 años con un disparo en la pierna izquierda, fueron trasladadas al Hospital Bellevue, donde se encuentran en condición estable.

El sospechoso fue detenido en el lugar de los hechos, y las autoridades recuperaron el arma utilizada.

"El autor fue detenido por la policía y se recuperó un arma de fuego", añadió el portavoz.

Hasta el momento, no se han presentado cargos formales, y se desconoce si el atacante y las víctimas tenían alguna relación previa.

El tiroteo generó pánico en una de las zonas más concurridas de Nueva York, provocando el cierre temporal de tramos de Broadway y la Séptima Avenida.

La policía desplegó un fuerte operativo en el área para garantizar la seguridad y continuar con las investigaciones.


