Internacional

Aplica EUA toma de fotografías y datos biométricos a extranjeros

El DHS recolectará huellas dactilares y datos faciales en aeropuertos, cruces terrestres y puertos, incluyendo a menores de 14 y mayores de 79 años

  • 26
  • Diciembre
    2025

Las autoridades de Estados Unidos comenzaron este viernes a aplicar un nuevo esquema de control migratorio que contempla la toma de fotografías y la recopilación de datos biométricos de extranjeros que ingresen o salgan del país, ya sea por vía aérea, terrestre o marítima.

La medida deriva de una normativa del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), anunciada desde octubre pasado, y que entró oficialmente en vigor este día como parte del endurecimiento de los controles fronterizos.

Recopilación de huellas y reconocimiento facial

El nuevo protocolo autoriza al DHS a recolectar huellas dactilares y datos faciales de personas extranjeras en aeropuertos, cruces terrestres y puertos marítimos al momento de abandonar territorio estadounidense.

Uno de los cambios más relevantes es que el reconocimiento facial ahora también se aplicará a menores de 14 años y a personas mayores de 79, sectores que hasta ahora estaban exentos de este tipo de revisión.

Medida alcanza a residentes y trabajadores

La disposición afecta a todos los no ciudadanos, incluidos residentes permanentes, trabajadores temporales, visitantes, menores de edad y adultos mayores, sin distinción de estatus migratorio.

De acuerdo con el DHS, el sistema permitirá confirmar con mayor precisión la identidad de quienes buscan ingresar a Estados Unidos y verificar de manera efectiva su salida del país.

Argumentos de seguridad nacional

El gobierno estadounidense justificó la implementación de esta medida al señalar riesgos relacionados con terrorismo, uso fraudulento de documentos, estadías prolongadas más allá del tiempo permitido y entrega de información falsa por parte de viajeros.

“Este sistema ayudará a reforzar la seguridad nacional y a mantener la integridad del proceso migratorio”, indicó el DHS en el documento oficial.

Preocupación por el uso de los datos

Por su parte, organizaciones defensoras de derechos civiles han expresado inquietud por el manejo de la información recolectada, el tiempo de conservación de los datos y los posibles errores en los sistemas de reconocimiento facial.

Advirtieron que aún no existen garantías claras sobre la protección de la privacidad de los viajeros.

 

 

 


