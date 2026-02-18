Podcast
Deportes

¡Es oficial! San Francisco 49ers jugarán en México en 2026

La NFL confirmó este 18 de febrero de 2026 que los San Francisco 49ers disputarán un partido de temporada regular en la Ciudad de México durante la campaña 2026

  • 18
  • Febrero
    2026

La National Football League confirmó este 18 de febrero de 2026 que los San Francisco 49ers disputarán un partido de temporada regular en la Ciudad de México durante la campaña 2026, en el que fungirán como equipo local.

El encuentro se celebrará en el Estadio Banorte, nombre que adoptó el renovado Estadio Azteca tras las remodelaciones realizadas rumbo al Mundial de 2026.

De acuerdo con lo adelantado por el comisionado Roger Goodell, el juego se llevaría a cabo en diciembre, posiblemente en la Semana 13 o 14, debido a las reglas de la liga que limitan los partidos internacionales en la parte final de la temporada.

El rival y la fecha exacta serán anunciados cuando se revele el calendario completo de la NFL 2026, lo cual está previsto para la primavera, aproximadamente en mayo.

Compromiso multianual con la CDMX

El partido en México formará parte de un récord de nueve encuentros internacionales en 2026, programados en cuatro continentes, siete países y ocho estadios.

Además, la liga estableció un compromiso para celebrar partidos en la capital mexicana durante 2026, 2027 y 2028, reafirmando su apuesta por el mercado nacional.

r1613006_1296x864_3-2.jpg

“Nos complace traer de vuelta los partidos de la temporada regular de la NFL a la Ciudad de México a partir de 2026, en donde se reafirma nuestra profunda y duradera conexión con los aficionados de todo el país”, declaró Arturo Olivé, director general de NFL México.

Buena historia de los 49ers en México

San Francisco ya sabe lo que es ganar en territorio mexicano. En 2022, venció 38-10 a los Arizona Cardinals en un Monday Night Football disputado en el entonces Estadio Azteca.

“Estamos encantados de regresar a México y jugar ante una de las aficiones más apasionadas de la liga”, expresó Al Guido, director ejecutivo de los 49ers, quien recordó también la visita del equipo en 2005.

EH UNA FOTO - 2026-02-18T080350.948.jpg

La temporada 2026 será particularmente internacional para los 49ers. Además del juego en México, visitarán a los Los Angeles Rams en Melbourne, Australia, durante la Semana 1, en lo que será el primer partido de temporada regular de la NFL en ese país.

Con ello, San Francisco se convertirá en el primer equipo en la historia de la liga en disputar partidos en dos continentes distintos durante la misma temporada.

La expectativa entre los aficionados mexicanos es alta, ante el regreso de la NFL y de uno de los equipos con mayor arraigo en el país.


