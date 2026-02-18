Vinculan a prisión a sujeto por presunta violación de su hijastra

El Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado logró la vinculación a proceso de César “N”, de 33 años de edad, quien es señalado por haber violado a su hijastra, una menor de apenas 11 años de edad, quien resultó embarazada tras los abusos.

La Agencia de Investigación Criminal en la Región Carbonífera logró la detención del presunto responsable, quien vive en Sabinas, luego de que la menor fuera hospitalizada por dolores en el vientre y se descubriera el embarazo.

La audiencia inicial del presunto violador ya se celebró, y el juez a cargo encontró elementos basados en los datos de prueba para vincularlo a proceso, por lo que se determinó la medida cautelar de prisión preventiva durante la investigación complementaria, para lo cual se otorgó un plazo de cuatro meses.

