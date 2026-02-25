'Tripulantes de lancha de EUA tenía fines terroristas': Cuba

El Ministerio del Interior de Cuba afirmó este miércoles que los diez tripulantes de una lancha procedente de Estados Unidos, interceptada en aguas territoriales de la isla, “tenían intenciones de realizar una infiltración con fines terroristas”.

Según un comunicado oficial, la embarcación ingresó de manera ilegal a aguas nacionales y, tras ser interceptada por una unidad de las Tropas Guardafronteras para su identificación, abrió fuego contra los efectivos cubanos, quienes respondieron al ataque.

El saldo fue de cuatro tripulantes fallecidos y seis heridos, además de un oficial cubano lesionado durante el enfrentamiento.

Armas incautadas y señalamiento de presuntos implicados

Las autoridades informaron la incautación de “fusiles de asalto, armas cortas, artefactos explosivos de construcción artesanal (cocteles molotov), chalecos antibalas, mirillas telescópicas y uniformes de camuflaje”.

De acuerdo con el gobierno cubano, los heridos son cubanos residentes en Estados Unidos. Entre ellos se encuentran Amijail Sánchez González y Leordan Enrique Cruz Gómez, quienes ya figuraban en la lista nacional de personas vinculadas a presuntos actos terroristas y sometidas a investigaciones penales.

También fueron identificados como heridos Conrado Galindo Sariol, José Manuel Rodríguez Castelló, Cristian Ernesto Acosta Guevara y Roberto Azcorra Consuegra.

Entre los fallecidos fue identificado Michel Ortega Casanova, también residente en Estados Unidos, mientras continúan las investigaciones para confirmar la identidad de las otras tres personas que murieron.

Asimismo, el Ministerio del Interior informó sobre la detención en territorio cubano de Duniel Hernández Santos, señalado como la persona encargada de recibir al grupo armado en la isla y quien, según las autoridades, se encuentra confeso.

¿Cuándo y cómo ocurrió el incidente?

El hecho se registró la mañana de este miércoles, cuando autoridades cubanas detectaron una lancha rápida con matrícula de Florida navegando en dirección al cayo Falcones, en el municipio de Corralillo.

Una unidad con cinco integrantes de las Tropas Guardafronteras se aproximó para solicitar identificación, momento en el que —según la versión oficial— la embarcación abrió fuego, desatando el intercambio de disparos.

El incidente ocurre en un contexto de alta tensión entre Estados Unidos y Cuba, luego de recientes medidas adoptadas por Washington en materia energética y llamados a La Habana para alcanzar acuerdos.

En los últimos años se han reportado incidentes similares, incluidos dos en 2022 con saldo mortal, generalmente relacionados con salidas irregulares desde la isla.

Comentarios