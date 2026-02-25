Podcast
Internacional

EUA responderá como corresponde a ataque de Cuba a lancha: Rubio

El secretario de Estado afirmó que se responderá “en consecuencia” una vez que cuente con información independiente sobre el operativo de Cuba contra una lancha

  • 25
  • Febrero
    2026

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó que Washington responderá “en consecuencia” una vez que cuente con información independiente sobre el operativo de Cuba contra una lancha procedente de Florida que dejó cuatro muertos.

Las declaraciones se dieron durante una cumbre de la Comunidad del Caribe (Caricom) celebrada en San Cristóbal y Nieves.

“No voy a especular ni a opinar; quiero saber qué ocurrió. Vamos a averiguar exactamente qué sucedió y responderemos como corresponde”, dijo Rubio ante la prensa.

El jefe de la diplomacia estadounidense señaló que, hasta ahora, los detalles disponibles provienen de las autoridades cubanas, por lo que la Administración de Donald Trump busca confirmar lo sucedido mediante información independiente.

Rubio negó haber sostenido conversaciones con el Gobierno de Cuba sobre el incidente y descartó que personal estadounidense haya participado en el tiroteo.

Asimismo, indicó que la embajada de Estados Unidos en La Habana solicitó acceso a los sobrevivientes de la embarcación, presuntamente ciudadanos estadounidenses, para conocer su situación.

“Verificaremos de forma independiente y, a medida que recopilemos más información, estaremos preparados para responder en consecuencia”, insistió.


