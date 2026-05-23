Trump admite dudas entre negociar o atacar a Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconoció que mantiene dudas sobre el rumbo que tomará la relación con Irán, al señalar que analiza tanto la posibilidad de cerrar un acuerdo diplomático como la opción de reactivar la ofensiva militar.

En declaraciones telefónicas al portal Axios, Trump afirmó que actualmente ve “50 % de probabilidades” de alcanzar un pacto favorable con Teherán o, en caso contrario, “hacer volar por los aires” al país iraní.

Trump se reúne con su equipo de seguridad

El mandatario estadounidense tiene previsto reunirse este sábado con integrantes de su gabinete de seguridad nacional para evaluar el avance de las negociaciones.

Entre los asistentes destacan el vicepresidente JD Vance, así como los negociadores Steve Witkoff y Jared Kushner.

Trump incluso canceló un viaje programado a su campo de golf en Nueva Jersey para permanecer en Washington y seguir de cerca el desarrollo de las conversaciones con Irán.

En medio de las tensiones, el jefe del Ejército de Pakistán, el general Asim Munir, visitó Teherán para impulsar las negociaciones entre ambas naciones.

Por su parte, autoridades iraníes aseguraron que en los últimos días se ha registrado un “acercamiento de posturas” con Washington.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, adelantó desde India que podría haber anuncios importantes “en las próximas horas o días”.

Uno de los principales puntos de disputa sigue siendo el programa nuclear iraní, ya que Estados Unidos exige que Teherán detenga el enriquecimiento de uranio.

Además, continúa la tensión en torno al estrecho de Ormuz, bloqueado por Irán desde el inicio del conflicto y considerado una de las rutas marítimas más importantes para el comercio energético mundial.

Las negociaciones ocurren tras el alto el fuego pactado en abril entre ambos países, aunque persiste la incertidumbre sobre una posible reanudación de la guerra.

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