Cuba enfrentará apagones de hasta 60 % este sábado

Cuba volverá a enfrentar este sábado una jornada marcada por extensos cortes de energía eléctrica, luego de que la estatal Unión Eléctrica (UNE) advirtiera que las afectaciones podrían impactar simultáneamente hasta al 60 % del territorio nacional.

La isla atraviesa una severa crisis energética que se ha intensificado desde mediados de 2024 y que, según el Gobierno cubano, se agravó por las restricciones petroleras impuestas por Estados Unidos.

Déficit energético supera los mil 800 megavatios

De acuerdo con la UNE, durante el horario de mayor demanda se prevé una capacidad de generación de apenas mil 310 megavatios, frente a una demanda estimada de 3 mil 200 MW.

Esto provocaría un déficit de mil 890 megavatios y una afectación real de hasta mil 920 MW para evitar apagones descontrolados.

Las autoridades cubanas han reconocido que el Sistema Electroenergético Nacional se encuentra en una situación “crítica”, con apagones que en algunas zonas de La Habana superan las 22 horas diarias.

Uno de los principales problemas es el deterioro de las plantas termoeléctricas del país, muchas de ellas con décadas de operación y sin inversiones suficientes para modernizarlas.

Actualmente, siete de las 16 unidades termoeléctricas de Cuba permanecen fuera de servicio debido a averías o mantenimiento.

Las termoeléctricas generan cerca del 40 % de la electricidad nacional mediante crudo producido en la isla.

Falta de combustible limita generación

Otra parte importante del sistema eléctrico depende de motores que funcionan con diésel y fueloil importado, cuya operación se ha visto afectada por la escasez de combustible.

El Gobierno cubano responsabiliza a Washington por las dificultades para adquirir petróleo, al considerar que las sanciones y restricciones financieras afectan directamente el suministro energético.

El 20 % restante de la energía proviene del gas y de fuentes renovables, especialmente proyectos solares impulsados con apoyo de China.

Expertos independientes estiman que el país requeriría entre 8 mil y 10 mil millones de dólares para recuperar y modernizar su sistema eléctrico.

Actualmente, Cuba necesita alrededor de 100 mil barriles diarios de petróleo para cubrir su demanda energética, aunque solo produce unos 40 mil barriles por cuenta propia.

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