Trump anuncia coalición militar en Latinoamérica contra cárteles
Se busca erradicar a los carteles con uso de la fuerza militar. Además, el mandatario aseguró frente a latinoamericanos que no aprendería 'su maldito idioma'
- 07
-
Marzo
2026
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este sábado una nueva "coalición militar" en Latinoamérica contra los cárteles del narcotráfico junto a doce de sus homólogos.
Durante la cumbre denominada "Escudo de las Américas" con sede en Miami, Florida; el mandatario republicano mencionó que es un día histórico debido a que se reitera el compromiso de usar fuerza militar para "destruir" a las organizaciones criminales.
"En este día histórico nos reunimos para anunciar una nueva coalición militar para erradicar los carteles criminales que asolan nuestra región".
El republicano prometió que atacará las redes del narcotráfico incluso "con más intensidad" de la que tuvo la campaña contra supuestas lanchas cargadas con drogas en el Caribe.
¿Qué presidentes latinoamericanos de 'derecha' estuvieron presentes?
En esta reunión se encontraban los mandatarios latinoamericanos:
- Javier Milei, Argentina
- Rodrigo Paz, Bolivia
- Rodrigo Chávez, Costa Rica
- Luis Abinader, República Dominicana
- Daniel Noboa, Ecuador
- Nayib Bukele, El Salvador
- Irfaan Ali, Guyana
- Nasry 'Tito'0 Asfura, Honduras
- José Raúl Mulino, Panamá
- Santiago Peña, Paraguay
- Kamla Persad-Bissessar, Trinidad y Tobago
A dicho encuentro, no fueron invitados países con gobiernos "progresistas" como México, Brasil o Colombia, por lo que al primero lo señaló como epicentro de la violencia.
'No voy a aprender su maldito idioma': Trump
El mandatario republicano aseguró este sábado que no aprenderá español frente a los presidentes latinoamericanos.
🚨 | Donald Trump, a los líderes latinoamericanos en la Cumbre "Escudo de las Américas":— Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) March 7, 2026
"No voy a aprender su maldito idioma. ¡No tengo tiempo!". pic.twitter.com/ugnZMgX2m2
Durante su discurso, Trump subrayó que su secretario de Estado, Marco Rubio, de origen cubano, tiene una "ventaja lingüística" sobre él, pero recalcó que no tiene tiempo para aprender el idioma.
"No voy a aprender su maldito idioma. No tengo tiempo. No tengo problema con los idiomas, pero no voy a dedicar tanto tiempo a aprender el suyo", declaró entre risas.
El republicano dijo que prefiere tener "un buen intérprete", por lo que contó firmó que de poco sirve tener un buen desempeño en negociaciones con su homólogo chino, Xi Jinping, o ruso, Vladímir Putin, si el intérprete no es bueno.
