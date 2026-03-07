Podcast
Reporte Ciudadano
Nuevo León

Tendrá Morena candidato a gobernador en Nuevo León ¡en 3 meses!

Según una lámina exhibida en la reunión de 300 consejeros nacionales de Morena, para el 22 de junio se definirán a los contendientes estatales

  • 07
  • Marzo
    2026

El partido Morena dará a conocer el próximo 22 de junio quién será su candidato a la gubernatura de Nuevo León.

El cargo internamente será denominado “coordinador de defensa de la Cuarta Transformación”, figura con el que el partido buscará perfilar a su contendiente rumbo a las elecciones de 2027, se informó en la VII Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Morena .

De acuerdo con lo previsto, la convocatoria permitirá la inscripción tanto de hombres como de mujeres, ya que no habrá una definición previa de género para la candidatura.

Se evaluarán candidatos mejor posicionados

Tras el registro de aspirantes, el partido evaluará quiénes son las mujeres mejor posicionadas, quienes serían consideradas en la etapa final del proceso interno.

La definición del aspirante se realizará aproximadamente un año antes de los comicios estatales, con el objetivo de que la persona seleccionada tenga tiempo suficiente para acercarse a la ciudadanía y fortalecer su presencia en el estado.

Con este proceso, Morena informó que prevé contar con su abanderado en un plazo cercano a tres meses, con lo que iniciará formalmente la construcción de su proyecto político rumbo a la contienda por la gubernatura de Nuevo León en 2027.

La sesión cuenta con  la participación de Alfonso Durazo, Presidente del Consejo Nacional; Luisa María Alcalde, Presidenta del Comité Ejecutivo Nacional; Carolina Rangel Gracida, Secretaria General del CEN, y Andrés Manuel López Beltrán, Secretario de Organización.


