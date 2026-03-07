Podcast
Internacional

Israel ataca 16 aviones usados para suministrar armas en Teherán

Mehrabad ha sido objetivo de ataques israelíes en los días precedentes. El aeropuerto fue atacado con el objetivo de desmantelar los sistemas de defensa

  • 07
  • Marzo
    2026

Israel afirmó que destruyó 16 aviones utilizados por la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria para suministrar armas a Hezbolá durante la noche de en el aeropuerto de Mehrabad de Teherán.

A través de un comunicado, la Fuerza Armada de Israel aseguró que dichas aeronaves trasladaban armas para la "organización terrorista".

"En el ataque, 16 aeronaves de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria de Irán fueron desmantelados con precisión. Estas aeronaves estaban transfiriendo armas a Hezbolá como parte del esfuerzo del régimen (iraní) para armar a la organización terrorista, que funciona como su principal satélite".

Mehrabad ha sido objetivo de ataques por parte de Israel en los días precedentes. El aeropuerto, así como el de la ciudad de Bushehr y el de Payam en Karaj, fueron atacados en los últimos días, con el objetivo de desmantelar los sistemas de defensa y detección de la nación persa.

"También se atacaron varios cazas de combate iraníes que suponían una amenaza para la Fuerza Aérea israelí que opera en el espacio aéreo iraní".

Israel se embarcó hace hoy una semana en una guerra, junto a Estados Unidos, contra la República Islámica de Irán que justifica con distintos objetivos:

  • Tumbar el régimen de los ayatolás
  • Desarmar la fuerza de misiles balísticos y nuclear del país

En Irán, al menos 1,332 ciudadanos han muerto en el conflicto, mientras que los ataques de la República Islámica a Israel se han cobrado la vida de diez personas.


