Trump advierte 'duro golpe' contra Irán tras ataques en región

El presidente de EUA, Donald Trump, aseguró que Irán ha sido derrotado en la región y advirtió que el país podría enfrentar nuevos ataques tras los recientes episodios de violencia en Medio Oriente.

En un mensaje difundido en su red social Truth Social, el mandatario afirmó que el gobierno iraní habría pedido disculpas a sus vecinos y prometido no volver a atacarlos, situación que atribuyó a la presión militar ejercida por EUA e Israel.

“Irán, que está siendo derrotado, se ha disculpado y se ha rendido ante sus vecinos de Oriente Medio, y ha prometido que no volverá a dispararles. Esta promesa solo se hizo debido al implacable ataque de Estados Unidos e Israel”.

Trump también afirmó que Irán intentó controlar la región y que ahora enfrenta un escenario distinto.

“Buscaban apoderarse y gobernar Oriente Medio. Es la primera vez en miles de años que Irán pierde ante los países vecinos de Oriente Medio. Han dicho: ‘Gracias, presidente Trump’. Yo he respondido: ‘¡De nada!’”.

Trump advierte posibles ataques más severos

El mandatario señaló que Irán dejó de ser el “matón de Oriente Medio” y aseguró que seguirá siendo “el perdedor de Oriente Medio” durante décadas si no cambia su postura.

Además, lanzó una advertencia directa sobre posibles acciones militares contra objetivos adicionales.

“Hoy Irán recibirá un duro golpe. Debido al mal comportamiento de Irán, se está considerando seriamente la destrucción total y la muerte segura de zonas y grupos de personas que hasta ahora no se habían tenido en cuenta como objetivos”.

Regresan 24,000 ciudadanos de EUA desde Medio Oriente

En paralelo, el Departamento de Estado de EUA confirmó que casi 24,000 ciudadanos estadounidenses regresaron al país desde Medio Oriente desde el pasado 28 de febrero.

La dependencia explicó que el retorno ocurrió como parte de una amplia operación diplomática que incluyó contacto directo con ciudadanos estadounidenses que residían o se encontraban de visita en distintos países de la región.

Irán lanza ataques en Irak y Emiratos Árabes Unidos

Mientras tanto, la Guardia Revolucionaria de Irán informó sobre ataques realizados durante la madrugada contra posiciones de grupos armados de oposición kurdos en la región del Kurdistán iraquí.

Además, se reportó un bombardeo contra una base militar de EUA en Emiratos Árabes Unidos, en medio de las tensiones que persisten en la región.

Estos hechos ocurren pese a que el presidente iraní Masud Pezeshkian había asegurado que los bombardeos contra países vecinos quedarían suspendidos, salvo en caso de que Irán considerara necesario realizar contraataques.

