EUA facilita tránsito de dos de sus buques mercantes por Ormuz

El Comando Central de Estados Unidos informó este lunes que facilitó el paso de dos buques mercantes por el estrecho de Ormuz, como un primer paso de la operación anunciada por el presidente Donald Trump, para permitir el tránsito de navíos atrapados por el bloqueo iraní.

A través de redes sociales, el Centcom indicó que sus fuerzas ayudan activamente para restablecer el tránsito de la navegación.

"Los destructores de misiles guiados de la Marina de Estados Unidos están operando actualmente en el Golfo Arábigo después de atravesar el Estrecho de Ormuz en apoyo al Proyecto Libertad. Las fuerzas estadounidenses están asistiendo activamente a los esfuerzos para restablecer el tránsito para el transporte comercial. Como primer paso, 2 buques mercantes con bandera de Estados Unidos han atravesado exitosamente el Estrecho de Ormuz y están dirigiéndose de manera segura a su destino."

U.S. Navy guided-missile destroyers are currently operating in the Arabian Gulf after transiting the Strait of Hormuz in support of Project Freedom. American forces are actively assisting efforts to restore transit for commercial shipping. As a first step, 2 U.S.-flagged merchant… pic.twitter.com/SVDxDhK72I — U.S. Central Command (@CENTCOM) May 4, 2026

La misión comenzó este lunes, por lo que movilizará más de 100 aeronaves, destructores, drones y 15,000 militares por la vía marítima.

En respuesta a las acciones de Irán, Estados Unidos también ha impuesto desde el 13 de abril un bloqueo naval sobre los puertos y buques iraníes en la zona como medida de presión.

Trump ofrece ayuda global para liberar barcos atrapados en Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este domingo que diversos países de todo el mundo han solicitado apoyo de Washington para garantizar la salida segura de sus barcos y tripulaciones del estrecho de Ormuz, en medio de la tensión regional en Medio Oriente.

A través de su plataforma Truth Social, Trump señaló que ya instruyó a sus representantes para colaborar con esas naciones y facilitar la liberación de embarcaciones atrapadas en una de las rutas energéticas más estratégicas del planeta.

Aquí te presentamos la nota completa: Trump ofrece ayuda global para liberar barcos atrapados en Ormuz

Comentarios